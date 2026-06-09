A tenger és az óceán találkozása a kolumbiai, viking csomók a norvég mezen
G-CSOPORT
BELGIUM (Adidas)
A belgák váltómezének esetében megszokhattuk már az Adidastól, hogy a tervezői szabadjára engedik a fantáziájukat, és ez ezúttal sem volt másképp. Az eredmény véleményes, a világoskék-rózsaszín-fehér, vízszintesen keresztbe vágott gömböket formázó minta a hivatalos magyarázat szerint a művészet találkozása a sporttal. A csoportkörben nem is találkozunk vele, csak a hagyományos pirossal.
EGYIPTOM (Puma)
A Puma az ország szimbólumait, a piramisokat rajzolta mindkét mezre, a piros felsőn szebb a kidolgozása, míg a fehéren ugyanaz a minta ismétlődik három oszlopban. A belgák ellen fehérben kezdenek, majd pirosban fejezik be az első szakaszt.
IRÁN (Majid)
Hazai gyártású felszerelésben lépnek pályára az irániak a világbajnokságon, a fehér és a piros felsőn is egy gepárd feje látható, a csoportkörben mind a háromszor a fehéret viselik majd.
ÚJ-ZÉLAND (Puma)
Amíg a világszerte rettegett új-zélandi rögbicsapatnál a fekete, a labdarúgóknál a fehér az első számú mez alapszíne. A felső ferde grafikát kapott, amely a gyártó magyarázata szerint „a hau-t, az élet leheletét szimbolizálja azzal a négy széltípussal, amely egyben tartja az országot”. A fekete váltómezen a páfrány levelei gyűrűznek végig.
|Június 15., hétfő, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Belgium–Egyiptom
|Június 16., kedd, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Irán–Új-Zéland
|Június 21., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Belgium–Irán
|Június 22., hétfő, 3.00
Vancouver, BC Place
|Új-Zéland–Egyiptom
|Június 27., szombat, 5.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyiptom–Irán
|Június 27., szombat, 5.00
Vancouver, BC Place
|Új-Zéland–Belgium
A FIFA által kiadott mezválasztás
H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG (Adidas)
Ízlésesre sikerült az Európa-bajnok első számú meze, a kék ujjakon a három csík a spanyol zászló színeiben, piros-sárga-piros sorrendben fut végig a vállon. A vajszínű váltómez letisztult, az Adidas a vb-trendnek megfelelően a klasszikus logóját tette rá, és az arany-bordó szegélyekkel tette igazán elegánssá. A tervek szerint a csoportkörben Uruguay ellen láthatjuk.
SZAÚD-ARÁBIA (Adidas)
A „szaúdi otthonok bejárati ajtóira festett minták” ihlették meg az Adidast a zöld-lila felső megtervezésekor, míg a fehér verzió letisztult, elegáns arany-sötétzöld nyaki résszel.
URUGUAY (Nike)
A fehér galléros világoskék felső igazi klasszikus, az egyszerűségében nagyszerű. A tervezők a váltómezben élték ki kreativitásukat, a sötétkék alapon mellkasnál rajzolt minta lovagi pajzsot formál meg, aminek üzenete az, hogy „a történelem első világbajnoka a trónját őrzi” – ezt a csoportkörben a szintén világbajnok spanyolok ellen teszi majd meg.
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK (Capelli)
Akárcsak az országnak, a 2011-ben megalapított amerikai Capelli sportruházati márkának is ez az első világbajnoksága. Zöld-foki-szigetek három színű mezt kapott, s mind a hármat magára ölti a csoportkörben.
|Június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Spanyolország–Zöld-foki-szigetek
|Június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Szaúd-Arábia–Uruguay
|Június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Spanyolország–Szaúd-Arábia
|Június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Uruguay–Zöld-foki-szigetek
|Június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion
|Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia
|Június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Uruguay–Spanyolország
A FIFA által kiadott mezválasztás
I-CSOPORT
FRANCIAORSZÁG (Nike)
A fehér galléros világoskék mezen sötétebb árnyalatban F betűk sorakoznak, ha már az öltözék az FFF rövidítésű francia szövetség megrendelésére készült. A mentazöld változatot a norvégok ellen láthatjuk majd.
IRAK (Jako)
A német Jako vállalat öt színben készítette el az iraki mezt, mindegyiken ugyanaz az ókori uruki ősi mozaik mintázat látható. A zöld és a fehér a mezőnyjátékosoknak, a fekete, a sárga és a piros a kapusoknak készült.
NORVÉGIA (Nike)
Ezt a piros-kék felsőt semmivel sem lehet összetéveszteni, norvég zászlót mintáz, mint az 1990-es évek közepén az Umbro válogatott meze. A kék csíkokba a kultikus északi csomó mintát rajzolták, amely a skandináv egység szimbóluma. A fehér és a fekete váltómez elegáns, a szövetség logóját azonos színnel hímezték bele – feketében Szenegál ellen láthatjuk Haalandékat.
SZENEGÁL (Puma)
A főváros, Dakar utcáinak jellegzetes szereplője a Car Rapide, a kézzel festett minibusz, amely a Pumát is megihlette a szenegáli mez készítésekor. A zöld felsőben a „kaleidoszkópos grafika úgy mozog, mint a zene – ritmus, büszkeség és energia viselhető formában”.
|Június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Franciaország–Szenegál
|Június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Irak–Norvégia
|Június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Franciaország–Irak
|Június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Norvégia–Szenegál
|Június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion
|Norvégia–Franciaország
|Június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion
|Szenegál–Irak
A FIFA által kiadott mezválasztás
J-CSOPORT
ARGENTÍNA (Adidas)
Klasszikus mintázat a fehér alapon három világoskék függőleges csík, de ezúttal a márkajelzés és a szövetségi embléma közé bekerült a 2022-es világbajnoki címre emlékeztető pecsét is. Ugyanez látható a sötét váltómezen is, amelyen a helyi művészet vonásai köszönnek vissza.
ALGÉRIA (Adidas)
Az első számú mez krémszínű, tradicionális mintázattal, és a válogatott mezére 2018 óta először került a nemzeti zászló a szövetség logója helyett. A zöld több árnyalatában készült második számú felsővel a címvédő elleni nyitó meccsükön találkozunk.
AUSZTRIA (Puma)
Merészet húzott a német sportszergyártó, először visel az osztrák válogatott fekete ujjú piros felsőt. A menta alapú márványra hasonlító váltómez a Puma szerint a kávéházakat idézi, amelyekben megszületett az osztrákok futball iránti rajongása.
JORDÁNIA (Kelme)
A bosnyákok mellett Jordániát is a spanyol vállalat öltözteti, ezzel a Nike, az Adidas és a Puma mellett negyedikként mondhatja el magáról, hogy egynél több csapat viseli a felszerelését. A fehér és a piros mez kar részén is a kufiya sál mintájára emlékeztető pöttyözés látható.
|Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína
A FIFA által kiadott mezválasztás
K-CSOPORT
KOLUMBIA (Adidas)
A nemzeti színeket magába foglaló első mezen a sárga alapba halvány pillangó mintázat került, míg a biodiverzitást hangsúlyozó váltómezen a Karib-tenger világos és a Csendes-óceán sötétkék árnyalata játszik egymással, ezzel már az első mérkőzésükön találkozunk.
KONGÓI DK (Umbro)
A csoportkörben a leopárdmintás kéket kétszer, a piros váltómezt egyszer húzza magára a kongói csapat, amely egyedüliként viseli a klasszikus mezgyártó öltözetét.
PORTUGÁLIA (Puma)
Mindhárom csoportmeccsén a bordó felsőben játszik a portugál válogatott, a Puma az alapszínre az Atlanti-óceán hullámait rajzolta, mintegy jelezve, hogy a csapat készen áll elsöpörni az ellenfeleket. A mentazöld alapú váltómez mintája a generációkat hivatott összekötni.
ÜZBEGISZTÁN (7Saber)
Az Üzbég Triatlonszövetség elnöke öt éve alapította meg a 7Saber vállalatot, amely a vb-re való kijutás óta a válogatott hivatalos öltöztetője. A kék és a csoportkör három meccsén viselendő fehér felsőn is az ország építészeti motívumai lelhetőek fel.
|Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Kongói DK
|Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Üzbegisztán–Kolumbia
|Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Portugália–Üzbegisztán
|Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Kolumbia–Kongói DK
|Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion
|Kolumbia–Portugália
|Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion
|Kongói DK–Üzbegisztán
A FIFA által kiadott mezválasztás
L-CSOPORT
ANGLIA (Nike)
Klasszikus, letisztult a fehér mez, diszkrét kék és piros szegélyekkel, míg a második számú felső piros alapon hasonló, annyi eltéréssel, hogy itt a háromoroszlános embléma és a sportszergyártó logója egymás alá került.
GHÁNA (Puma)
A FIFA kiadványa szerint mindhárom csoportmeccsét a sárga váltómezében játssza az afrikai csapat. Kontinense egyik leggazdagabb és legmodernebb városa, Accra fő piactere, a Makola Market ihlette a sárga mez mintázatát, míg a fehér bonyolult geometriai alakzata kente szövetet és a Kwaku Ananse motívumot jelképezi.
HORVÁTORSZÁG (Nike)
A piros-fehér kockás minta klasszikus horvát viselet, ezúttal függőleges fehér sávval a közepén. Az előző két világverseny után a váltómezen folytatják a kék kockás mintázat használatát, az angolok elleni nyitányon ebben futnak ki a pályára Modricék.
PANAMA (Reebok)
Az eredetileg brit, immár amerikai sportszergyártó öt éve került ki az Adidas tulajdonából, a vb-n Panama ellátójaként lesz jelen, és mindhárom színét megmutatja a csoportkörben. A kék és piros változat oldala is fehér, míg a harmadik egyszínű.
|Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion
|Anglia–Horvátország
|Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Ghána–Panama
|Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion
|Anglia–Ghána
|Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion
|Panama–Horvátország
|Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Panama–Anglia
|Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Horvátország–Ghána
A FIFA által kiadott mezválasztás