Nemzeti Sportrádió

A tenger és az óceán találkozása a kolumbiai, viking csomók a norvég mezen

I. SZ.I. SZ.
2026.06.09. 11:34
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Címkék
foci vb 2026 vb 2026 mez foci vb extra mezek
A június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokság előtt összegyűjtöttük, milyen mezekben léphetnek pályára a csapatok. Sőt, mivel május végén kiszivárgott a FIFA tervezete a csoportkör összes mérkőzésének öltözékeiről, azt is tudjuk, mikor melyik viseletben lép pályára a 48 csapat (persze változás bármikor történhet). Mivel már 48 csapatos a torna, a mezmustrát két részben tálaljuk olvasóink elé. Íme, a G–L-csoportok öltözékei.

 

G-CSOPORT

BELGIUM (Adidas)
A belgák váltómezének esetében megszokhattuk már az Adidastól, hogy a tervezői szabadjára engedik a fantáziájukat, és ez ezúttal sem volt másképp. Az eredmény véleményes, a világoskék-rózsaszín-fehér, vízszintesen keresztbe vágott gömböket formázó minta a hivatalos magyarázat szerint a művészet találkozása a sporttal. A csoportkörben nem is találkozunk vele, csak a hagyományos pirossal.

EGYIPTOM (Puma)
A Puma az ország szimbólumait, a piramisokat rajzolta mindkét mezre, a piros felsőn szebb a kidolgozása, míg a fehéren ugyanaz a minta ismétlődik három oszlopban. A belgák ellen fehérben kezdenek, majd pirosban fejezik be az első szakaszt.

IRÁN (Majid)
Hazai gyártású felszerelésben lépnek pályára az irániak a világbajnokságon, a fehér és a piros felsőn is egy gepárd feje látható, a csoportkörben mind a háromszor a fehéret viselik majd.

ÚJ-ZÉLAND (Puma)
Amíg a világszerte rettegett új-zélandi rögbicsapatnál a fekete, a labdarúgóknál a fehér az első számú mez alapszíne. A felső ferde grafikát kapott, amely a gyártó magyarázata szerint „a hau-t, az élet leheletét szimbolizálja azzal a négy széltípussal, amely egyben tartja az országot”. A fekete váltómezen a páfrány levelei gyűrűznek végig.

Június 15., hétfő, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Belgium–Egyiptom
Június 16., kedd, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Irán–Új-Zéland
Június 21., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Belgium–Irán
Június 22., hétfő, 3.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–Egyiptom
Június 27., szombat, 5.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyiptom–Irán
Június 27., szombat, 5.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–Belgium
A G-CSOPORT PROGRAMJA

A FIFA által kiadott mezválasztás

H-CSOPORT

SPANYOLORSZÁG (Adidas)
Ízlésesre sikerült az Európa-bajnok első számú meze, a kék ujjakon a három csík a spanyol zászló színeiben, piros-sárga-piros sorrendben fut végig a vállon. A vajszínű váltómez letisztult, az Adidas a vb-trendnek megfelelően a klasszikus logóját tette rá, és az arany-bordó szegélyekkel tette igazán elegánssá. A tervek szerint a csoportkörben Uruguay ellen láthatjuk.

SZAÚD-ARÁBIA (Adidas)
A „szaúdi otthonok bejárati ajtóira festett minták” ihlették meg az Adidast a zöld-lila felső megtervezésekor, míg a fehér verzió letisztult, elegáns arany-sötétzöld nyaki résszel.

URUGUAY (Nike)
A fehér galléros világoskék felső igazi klasszikus, az egyszerűségében nagyszerű. A tervezők a váltómezben élték ki kreativitásukat, a sötétkék alapon mellkasnál rajzolt minta lovagi pajzsot formál meg, aminek üzenete az, hogy „a történelem első világbajnoka a trónját őrzi” – ezt a csoportkörben a szintén világbajnok spanyolok ellen teszi majd meg.

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK (Capelli)
Akárcsak az országnak, a 2011-ben megalapított amerikai Capelli sportruházati márkának is ez az első világbajnoksága. Zöld-foki-szigetek három színű mezt kapott, s mind a hármat magára ölti a csoportkörben.

Június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Zöld-foki-szigetek
Június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion		Szaúd-Arábia–Uruguay
Június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Szaúd-Arábia
Június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion		Uruguay–Zöld-foki-szigetek
Június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion		Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia
Június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Uruguay–Spanyolország
A H-CSOPORT PROGRAMJA

A FIFA által kiadott mezválasztás

I-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG (Nike)
A fehér galléros világoskék mezen sötétebb árnyalatban F betűk sorakoznak, ha már az öltözék az FFF rövidítésű francia szövetség megrendelésére készült. A mentazöld változatot a norvégok ellen láthatjuk majd.


IRAK (Jako)
A német Jako vállalat öt színben készítette el az iraki mezt, mindegyiken ugyanaz az ókori uruki ősi mozaik mintázat látható. A zöld és a fehér a mezőnyjátékosoknak, a fekete, a sárga és a piros a kapusoknak készült.

NORVÉGIA (Nike)
Ezt a piros-kék felsőt semmivel sem lehet összetéveszteni, norvég zászlót mintáz, mint az 1990-es évek közepén az Umbro válogatott meze. A kék csíkokba a kultikus északi csomó mintát rajzolták, amely a skandináv egység szimbóluma. A fehér és a fekete váltómez elegáns, a szövetség logóját azonos színnel hímezték bele – feketében Szenegál ellen láthatjuk Haalandékat.

SZENEGÁL (Puma)
A főváros, Dakar utcáinak jellegzetes szereplője a Car Rapide, a kézzel festett minibusz, amely a Pumát is megihlette a szenegáli mez készítésekor. A zöld felsőben a „kaleidoszkópos grafika úgy mozog, mint a zene – ritmus, büszkeség és energia viselhető formában”.

Június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Franciaország–Szenegál
Június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion		Irak–Norvégia
Június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Franciaország–Irak
Június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Norvégia–Szenegál
Június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion		Norvégia–Franciaország
Június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Szenegál–Irak
AZ I-CSOPORT PROGRAMJA

A FIFA által kiadott mezválasztás

 

J-CSOPORT

ARGENTÍNA (Adidas)
Klasszikus mintázat a fehér alapon három világoskék függőleges csík, de ezúttal a márkajelzés és a szövetségi embléma közé bekerült a 2022-es világbajnoki címre emlékeztető pecsét is. Ugyanez látható a sötét váltómezen is, amelyen a helyi művészet vonásai köszönnek vissza.

ALGÉRIA (Adidas)
Az első számú mez krémszínű, tradicionális mintázattal, és a válogatott mezére 2018 óta először került a nemzeti zászló a szövetség logója helyett. A zöld több árnyalatában készült második számú felsővel a címvédő elleni nyitó meccsükön találkozunk.

AUSZTRIA (Puma)
Merészet húzott a német sportszergyártó, először visel az osztrák válogatott fekete ujjú piros felsőt. A menta alapú márványra hasonlító váltómez a Puma szerint a kávéházakat idézi, amelyekben megszületett az osztrákok futball iránti rajongása.

JORDÁNIA (Kelme)
A bosnyákok mellett Jordániát is a spanyol vállalat öltözteti, ezzel a Nike, az Adidas és a Puma mellett negyedikként mondhatja el magáról, hogy egynél több csapat viseli a felszerelését. A fehér és a piros mez kar részén is a kufiya sál mintájára emlékeztető pöttyözés látható.

Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–Algéria
Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–Jordánia
Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–Ausztria
Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–Algéria
Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–Ausztria
Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–Argentína
A J-CSOPORT PROGRAMJA

A FIFA által kiadott mezválasztás

K-CSOPORT

KOLUMBIA (Adidas)
A nemzeti színeket magába foglaló első mezen a sárga alapba halvány pillangó mintázat került, míg a biodiverzitást hangsúlyozó váltómezen a Karib-tenger világos és a Csendes-óceán sötétkék árnyalata játszik egymással, ezzel már az első mérkőzésükön találkozunk.

KONGÓI DK (Umbro)
A csoportkörben a leopárdmintás kéket kétszer, a piros váltómezt egyszer húzza magára a kongói csapat, amely egyedüliként viseli a klasszikus mezgyártó öltözetét.

PORTUGÁLIA (Puma)
Mindhárom csoportmeccsén a bordó felsőben játszik a portugál válogatott, a Puma az alapszínre az Atlanti-óceán hullámait rajzolta, mintegy jelezve, hogy a csapat készen áll elsöpörni az ellenfeleket. A mentazöld alapú váltómez mintája a generációkat hivatott összekötni.

ÜZBEGISZTÁN (7Saber)
Az Üzbég Triatlonszövetség elnöke öt éve alapította meg a 7Saber vállalatot, amely a vb-re való kijutás óta a válogatott hivatalos öltöztetője. A kék és a csoportkör három meccsén viselendő fehér felsőn is az ország építészeti motívumai lelhetőek fel.

Június 17., szerda, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Kongói DK
Június 18., csütörtök, 4.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Üzbegisztán–Kolumbia
Június 23., kedd, 19.00
Houston, Houston Stadion		Portugália–Üzbegisztán
Június 24., szerda, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Kolumbia–Kongói DK
Június 28., vasárnap, 1.30
Miami, Miami Stadion		Kolumbia–Portugália
Június 28., vasárnap, 1.30
Atlanta, Atlanta Stadion		Kongói DK–Üzbegisztán
A K-CSOPORT PROGRAMJA

A FIFA által kiadott mezválasztás

L-CSOPORT

ANGLIA (Nike)
Klasszikus, letisztult a fehér mez, diszkrét kék és piros szegélyekkel, míg a második számú felső piros alapon hasonló, annyi eltéréssel, hogy itt a háromoroszlános embléma és a sportszergyártó logója egymás alá került.

GHÁNA (Puma)
A FIFA kiadványa szerint mindhárom csoportmeccsét a sárga váltómezében játssza az afrikai csapat. Kontinense egyik leggazdagabb és legmodernebb városa, Accra fő piactere, a Makola Market ihlette a sárga mez mintázatát, míg a fehér bonyolult geometriai alakzata kente szövetet és a Kwaku Ananse motívumot jelképezi.

HORVÁTORSZÁG (Nike)
A piros-fehér kockás minta klasszikus horvát viselet, ezúttal függőleges fehér sávval a közepén. Az előző két világverseny után a váltómezen folytatják a kék kockás mintázat használatát, az angolok elleni nyitányon ebben futnak ki a pályára Modricék.

PANAMA (Reebok)
Az eredetileg brit, immár amerikai sportszergyártó öt éve került ki az Adidas tulajdonából, a vb-n Panama ellátójaként lesz jelen, és mindhárom színét megmutatja a csoportkörben. A kék és piros változat oldala is fehér, míg a harmadik egyszínű.

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–Horvátország
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–Panama
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–Ghána
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–Horvátország
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–Anglia
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–Ghána
AZ L-CSOPORT PROGRAMJA

A FIFA által kiadott mezválasztás

 

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