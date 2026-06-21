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A szünetben nincs gól, pedig helyzetek voltak
CS. M.
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2026.06.21. 02:49
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Foci vb 2026
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A hősiesen védekező Curacao megszerezte első vb-pontját, Ecuador továbbra is gólképtelen
Eloy Room szenzációs védésekkel segítette a karibi csapatot.
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
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