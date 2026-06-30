Nemzeti Sportrádió

A spanyolok védője inkább megkopaszodna, mint hogy Barca-tetoválása legyen

T. Z.T. Z.
2026.06.30. 14:55
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 spanyol válogatott Marc Cucurella
A Real Madrid új szerzeménye, a spanyol válogatott balhátvédje, Marc Cucurella egy interjúban kijelentette, hogy inkább kopaszra vágatja a haját, mint hogy Barcelona-tetoválást csináltasson magának.

„Inkább lennék kopasz, mint hogy Barcelona-tetoválást csináltassak” – fogalmazott Cucurella az El Chiringuitónak adott interjújában.

A kérdés azért került elő, mert Cucurella a Barcelona híres akadémiáján, a La Masián pallérozódott, ennek ellenére nemrégiben az ősi rivális Real Madridhoz szerződött.

 

foci vb 2026 spanyol válogatott Marc Cucurella
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