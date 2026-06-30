A spanyolok védője inkább megkopaszodna, mint hogy Barca-tetoválása legyen

„Inkább lennék kopasz, mint hogy Barcelona-tetoválást csináltassak” – fogalmazott Cucurella az El Chiringuitónak adott interjújában.

A kérdés azért került elő, mert Cucurella a Barcelona híres akadémiáján, a La Masián pallérozódott, ennek ellenére nemrégiben az ősi rivális Real Madridhoz szerződött.