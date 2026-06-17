A portugálok Cristiano Ronaldóval ostromolják a Kongói DK kapuját – íme, a kezdőcsapatok

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

K-CSOPORT

PORTUGÁLIA–KONGÓI DK – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Houston, NRG Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: A. Al-Jasszim (katari)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

A kispadon: Sá, Rui Silva (kapusok), N. Semedo, Rúben Dias, Dalot, Goncalo Inacio, M. Nunes, S. Costa, Rúben Neves, Trincao, Guedes, Goncalo Ramos, R. Leao, F. Conceicao

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, E. Kayembe – Wissa, Bakambu. Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

A kispadon: Fayulu, Epolo (kapusok), Batubinsika, J. Kayembe, Kalulu, Mbuku, Bongonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, F. Mayele, Banza

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (PSG – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 25 Joao Neves (PSG – Franciaország), 23 Vitinha (PSG – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (PSG – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr –Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)

Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)

Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)

Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)