A nap vb-hősei: Pelé, Baggio, Rooney, Suárez és az első magyar döntősök

Ha június 19. és labdarúgó-világbajnokság, akkor a sérüléséből felépülő Luis Suárez két gólja Anglia ellen a 2014-es világbajnokságon. Többek között erről a dupláról, továbbá Pelé, Roberto Baggio és Wayne Rooney első vb-góljáról, valamint a magyar válogatott 1938-as döntőjéről is szót ejtünk, képet mutatunk öröknaptárunk eme epizódjában.

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