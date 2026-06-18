A nap afrikai hősei: a City menője és a jövő ghánai reménysége

Akkor kell gólt szerezni, amikor az ellenfél már nem tud válaszolni – ezt az aranyszabályt tarthatta szem előtt a ghánai válogatott a Panama elleni mérkőzésen: az afrikaiak győztes gólját szerző Caleb Yirenkyi ugyanis a hosszabbítás ötödik percében döntötte el a mérkőzést. A találkozó hőse így a dán első osztály harmadik helyén végző Nordsjaelland középpályása lett, de az akcióból alaposan kivette a részét a „fekete csillagok” talán legnagyobb sztárja, a télen a Bournemouth-tól a Manchester Citybe igazoló Antoine Semenyo is, az ő pazar átadásából adta a gólpasszt Brandon Thomas-Asante.

A mindössze 20 éves Yirenkyire egyébként nem jellemző, hogy szórná a gólokat, a nemrégiben befejeződött bajnokságban ugyanis 30 meccsen mindössze kétszer talált a kapuba. Az viszont kétségtelen, hogy komoly potenciál van az ifjúban, aki 2024-ben még mindössze 50 ezer eurót ért – a dán csapat Ghánából, a Right To Dream akadémiáról szerezte meg –, már viszont 10 millió euróra emelkedett az értéke – még egy-két gól a világbajnokságon, és még többre taksálják majd...

„Az érdem az egész csapaté, illetve a körülötte dolgozóké. A sárga lapom után az egész csapat és a stáb is támogatott, azt mondták, maradjak nyugodt és csak a játékra koncentráljak. Boldogan szolgálom a hazámat a pálya minden pontján. Köszönöm, ghánaiak!” – mondta Yirenkyi a mérkőzés után.

A hat évvel idősebb csapattárs már más eset, bár az angliai születésű játékos 2020-ban, a Bristol City futballistájaként még csak félmilliót kóstált. A Manchester Cityben 27 tétmeccsen 11 gólt szerző Semenyo értéke azóta gyakorlatilag exponenciálisan nőtt, a Premier League-ben gyakorlatilag kirobbanthatatlan volt Pep Guardiolánál, s jelenleg 80 millió eurót ér. A Panama ellen mutatott játéka és alázata alapján – a FIFA-nál ő lett a meccs embere – aligha kétséges, hogy lesz ez még több is, mint ahogy az is, hogy a vb-n leginkább benne bízhatnak az afrikai ország szurkolói, valamint Carlos Queiroz szövetségi kapitány. De Yirenkyi játékát látva úgy tűnik, lesz segítsége is...