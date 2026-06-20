Nemzeti Sportrádió

„A hollandok még egyszer nem követhetnek el annyi hibát, mint Japán ellen”

2026.06.20. 11:46
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Hrepka Ádám
Már a második csoportmérkőzésükön, Svédország ellen jelentős nyomás alatt lépnek pályára az 1. fordulóban, Japán ellen döntetlennel kezdő (2–2) hollandok. A karrierje során Nijmegenben is futballozó Hrepka Ádám mindenesetre biztos benne, hogy legalább a negyeddöntőig eljutnak.  

„A hollandok kerete minden tornán rendkívül erős – mondta lapunknak a 39 éves Hrepka Ádám, a már visszavonult csatár, aki 2007 őszén az MTK kölcsönjátékosaként Nijmegenben, a holland élvonalbeli NEC együttesénél szerepelt. – Láttam az első mérkőzésüket, a svédek ellen védekezésben nem követhetnek el annyi hibát, mert arra ráfizetnek. Ráadásul a csatárok sem lesznek könnyű helyzetben, mert Graham Potter szövetségi kapitány nagyszerűen megszervezte Svédország védekezését. Szerintem egyébként döntetlen születik.”     

Hrpeka teljes nyilatkozata itt olvasható!

 

 

 

Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Hrepka Ádám
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