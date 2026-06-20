„A hollandok még egyszer nem követhetnek el annyi hibát, mint Japán ellen”

„A hollandok kerete minden tornán rendkívül erős – mondta lapunknak a 39 éves Hrepka Ádám, a már visszavonult csatár, aki 2007 őszén az MTK kölcsönjátékosaként Nijmegenben, a holland élvonalbeli NEC együttesénél szerepelt. – Láttam az első mérkőzésüket, a svédek ellen védekezésben nem követhetnek el annyi hibát, mert arra ráfizetnek. Ráadásul a csatárok sem lesznek könnyű helyzetben, mert Graham Potter szövetségi kapitány nagyszerűen megszervezte Svédország védekezését. Szerintem egyébként döntetlen születik.”

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