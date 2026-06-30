A holland sajtó egy része Koeman fejét követeli, Ibrahimovic is kritizálja a kapitányt

„Az oranjénak nem volt középpályája Marokkó ellen. Gyakorlatilag a túlélésre játszottunk, ennek esett áldozatul a középpályásjáték, és Koeman nem avatkozott közbe. Mindent feltett a tizenegyesekre, aminek rossz vége lett” – írja a Voetbal International főszerkesztője, Pieter Zwart. A szaklap internetes portáljának egy másik, reggeli cikke „Koeman fogadott, vesztett és megy” címmel jelent meg, s így összegez: „A holland válogatott a hátsó ajtón távozva somfordál haza a világbajnokságról, miután Koeman hazárdjátéka nem jött be: a csapat és ő maga is ráfizetett. A szövetségnek olyan kapitányt kell keresnie, aki képes lesz átformálni ezt a csapatot.”

Nem éppen az elismerés hangján szólt Koeman keddi meccseléséről Zlatan Ibrahimovic sem, aki szakértőként elemezte a Hollandia–Marokkó meccset az amerikai Fox csatornán. „Ez a vereség Koeman felelőssége – mondta a korábbi világklasszis, aki az Ajaxban annak idején a mostani holland szövetségi kapitány keze alatt futballozott. – Nem ismertem rá a holland csapatra. Fikarcnyit sem érzékeltem a holland futballfilozófiából. Mindig azt tanították nekem, hogy támadni, támadni, támadni. Viszont ezt a mérkőzést Koeman úgy kezelte, mint egy olasz edző – csak nem veszíteni! A hollandok hagyományosan győzelemre játszanak, azzal az eltökéltséggel, hogy ha végül ki is kapnak, legalább ne veszítsék el az önazonosságukat.”