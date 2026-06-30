Nemzeti Sportrádió

A holland válogatott 34 év alatt a 7. tizenegyespárbaját veszítette el

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.30. 07:05
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Justin Kluivert volt az első holland, aki kihagyta a tizenegyest, utána még Timber és Summerville is hibázott Marokkó ellen (Fotó: AFP)
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Marokkó
Egészen hihetetlen az a balszerencse-sorozat, ami a holland labdarúgó-válogatottat sújtja a tizenegyesrúgások során. Európa- és világbajnokságokon 1992 óta a Marokkó elleni, monterreyi párbaj volt a hetedik, amit elveszített az oranje.

 

Marokkó ellen 1–1 után 3–2-re veszített 11-esekkel a holland válogatott Monterreyben, a labdarúgó-vb-n, a nyolcaddöntőbe jutásért vívott meccsen. Ezzel folytatódott a holland válogatott elképesztő balszerencse sorozata, ami 1992 óta sújtja a válogatottat a nagy tornákon, Európa- és világbajnokságokon a 11-es rúgások során.

 34 éve a dánok elleni Eb-elődöntőben rúgott először a nagy tornákon tizenegyeseket a holland válogatott, abban a párbajban még a jelenlegi szövetségi kapitány, Ronald Koeman is a labda mögé állt, ő berúgta a maga 11-esét, de Marco van Basten kihagyta és a hollandok 5–4-gyel kiestek. Négy évvel később, az 1996-os Eb-n a negyeddöntőben búcsúztak 11-esekkel a franciákkal szemben, abban a párharcban eredményes volt Patrick Kluivert, a most, Marokkó ellen hibázó Justin Kluivert édesapja. A hollandok 1992 és 2000 között egymás után három Eb-ről estek ki 11-esekkel, 2000-ben, a hazai rendezésű tornán az olaszok elleni elődöntőben csak Patrick Kluivert tudta belőni a maga tizenegyesét, a többiek kivétel nélkül rontottak.

A világbajnokságokon először az 1998-as torna elődöntőjében jutottak el 11-es párbajig, amelyet 4–2-re veszítettek el a brazilokkal szemben. Azt követően a 2014-es és a 2022-es vb-n is 11-esekkel estek ki, előbb az elődöntőben, majd a negyeddöntőben, mindkétszer az argentinoktól kaptak ki. A Marokkó ellen elveszített párbaj a világbajnokságokon tehát a negyedik volt a hollandok számára, az Európa-bajnokságokkal együtt pedig a hetedik. Marokkó az első afrikai csapat, amelyik tizenegyesekkel legyőzte Hollandiát, és további érdekesség, hogy Marokkó négy éve is tizenegyespárbajjal kezdte az egyenes kieséses szakaszt, Katarban, a nyolcaddöntőben 3–0-ra győzött Spanyolország ellen.

A  hét elveszített párbaj mellett mindössze kétszer tudtak győzni a hollandok 11-esekkel. A 2004-es Eb negyeddöntőjében a svédek ellen 5–4-re, a a 2014-es vb negyeddöntőjében Costa Rica ellen 4–3-ra.

ÉvSzakaszMérkőzésTizenegyesek
1992, EbElődöntőHollandia–Dánia 2–24–5
1996, EbNegyeddöntőHollandia–Franciaország 0–04–5
1998, vbElődöntőHollandia–Brazília 1–12–4
2000, EbElődöntőHollandia–Olaszország 0–01–3
2014, vbElődöntőHollandia–Argentína 0–02–4
2022, vbNegyeddöntőHollandia–Argentína 2–23–4
2026, vbA 32 közöttHollandia–Marokkó 1–12–3
A HOLLAND VÁLOGATOTT NAGY TORNÁKON ELBUKOTT TIZENEGYESPÁRBAJAI

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Hollandia–Marokkó 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 2–3
Monterrey, Monterrey Stadion, 51 243 néző. Vezeti: W. Sampaio (brazil) 
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké (Koopmeiners, 71.), Van de Ven (Hato, 86.) – Gravenberch (Timber, 86.), F. de Jong (De Roon, 110.) – Summerville, Gakpo (Kluivert, 113.) – Brobbey (Weghorst, 71.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad (Szalah-Eddin, 75.), Mazraui – Buaddi (El-Murabet, 79.), El-Ajnaui – Brahim Diaz (Jasszin, 79.), Unahi (Rahimi, 86.), El-Hanusz (Talbi, 86.) – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gószerző: Gakpo (72.), ill. I. Diop (90+1.)

 

 

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