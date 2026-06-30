A holland válogatott 34 év alatt a 7. tizenegyespárbaját veszítette el

Marokkó ellen 1–1 után 3–2-re veszített 11-esekkel a holland válogatott Monterreyben, a labdarúgó-vb-n, a nyolcaddöntőbe jutásért vívott meccsen. Ezzel folytatódott a holland válogatott elképesztő balszerencse sorozata, ami 1992 óta sújtja a válogatottat a nagy tornákon, Európa- és világbajnokságokon a 11-es rúgások során.

34 éve a dánok elleni Eb-elődöntőben rúgott először a nagy tornákon tizenegyeseket a holland válogatott, abban a párbajban még a jelenlegi szövetségi kapitány, Ronald Koeman is a labda mögé állt, ő berúgta a maga 11-esét, de Marco van Basten kihagyta és a hollandok 5–4-gyel kiestek. Négy évvel később, az 1996-os Eb-n a negyeddöntőben búcsúztak 11-esekkel a franciákkal szemben, abban a párharcban eredményes volt Patrick Kluivert, a most, Marokkó ellen hibázó Justin Kluivert édesapja. A hollandok 1992 és 2000 között egymás után három Eb-ről estek ki 11-esekkel, 2000-ben, a hazai rendezésű tornán az olaszok elleni elődöntőben csak Patrick Kluivert tudta belőni a maga tizenegyesét, a többiek kivétel nélkül rontottak.

A világbajnokságokon először az 1998-as torna elődöntőjében jutottak el 11-es párbajig, amelyet 4–2-re veszítettek el a brazilokkal szemben. Azt követően a 2014-es és a 2022-es vb-n is 11-esekkel estek ki, előbb az elődöntőben, majd a negyeddöntőben, mindkétszer az argentinoktól kaptak ki. A Marokkó ellen elveszített párbaj a világbajnokságokon tehát a negyedik volt a hollandok számára, az Európa-bajnokságokkal együtt pedig a hetedik. Marokkó az első afrikai csapat, amelyik tizenegyesekkel legyőzte Hollandiát, és további érdekesség, hogy Marokkó négy éve is tizenegyespárbajjal kezdte az egyenes kieséses szakaszt, Katarban, a nyolcaddöntőben 3–0-ra győzött Spanyolország ellen.

A hét elveszített párbaj mellett mindössze kétszer tudtak győzni a hollandok 11-esekkel. A 2004-es Eb negyeddöntőjében a svédek ellen 5–4-re, a a 2014-es vb negyeddöntőjében Costa Rica ellen 4–3-ra.

Év Szakasz Mérkőzés Tizenegyesek 1992, Eb Elődöntő Hollandia–Dánia 2–2 4–5 1996, Eb Negyeddöntő Hollandia–Franciaország 0–0 4–5 1998, vb Elődöntő Hollandia–Brazília 1–1 2–4 2000, Eb Elődöntő Hollandia–Olaszország 0–0 1–3 2014, vb Elődöntő Hollandia–Argentína 0–0 2–4 2022, vb Negyeddöntő Hollandia–Argentína 2–2 3–4 2026, vb A 32 között Hollandia–Marokkó 1–1 2–3 A HOLLAND VÁLOGATOTT NAGY TORNÁKON ELBUKOTT TIZENEGYESPÁRBAJAI

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Hollandia–Marokkó 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 2–3

Monterrey, Monterrey Stadion, 51 243 néző. Vezeti: W. Sampaio (brazil)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké (Koopmeiners, 71.), Van de Ven (Hato, 86.) – Gravenberch (Timber, 86.), F. de Jong (De Roon, 110.) – Summerville, Gakpo (Kluivert, 113.) – Brobbey (Weghorst, 71.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad (Szalah-Eddin, 75.), Mazraui – Buaddi (El-Murabet, 79.), El-Ajnaui – Brahim Diaz (Jasszin, 79.), Unahi (Rahimi, 86.), El-Hanusz (Talbi, 86.) – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

Gószerző: Gakpo (72.), ill. I. Diop (90+1.)