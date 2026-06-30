Megható jelenet: Gakpo betalált Marokkó ellen, majd minden érzelem előtört belőle gyermeke elvesztése miatt – videó
Cody Gakpo szerzett vezetést Hollandiának Marokkó ellen a legjobb 32 között az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokságon. A Liverpool szélsőjénél a gólöröm közben eltörtött a mécses, nem ok nélkül...
Cody Gakpo és párja, Noa van der Bij két napja jelentették be, hogy elvesztették még meg sem született fiúgyermeküket. A Liverpool szélsője és kedvese második közös gyerekét várta, a tragédiát követően kérdés volt, tudja-e folytatni a vb-t, de maradt a holland keretben. Marokkó ellen gólt szerzett a 72. percben, majd sírva a földre rogyott, s csókot küldött az ég felé.
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