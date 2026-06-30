Megható jelenet: Gakpo betalált Marokkó ellen, majd minden érzelem előtört belőle gyermeke elvesztése miatt – videó



Cody Gakpo és párja, Noa van der Bij két napja jelentették be, hogy elvesztették még meg sem született fiúgyermeküket. A Liverpool szélsője és kedvese második közös gyerekét várta, a tragédiát követően kérdés volt, tudja-e folytatni a vb-t, de maradt a holland keretben. Marokkó ellen gólt szerzett a 72. percben, majd sírva a földre rogyott, s csókot küldött az ég felé.