Nemzeti Sportrádió

Ronald Koeman szerint alapvetően nem a tizenegyesek döntöttek

P. K.P. K.
2026.06.30. 07:42
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AFPRonald Koeman szerint Marokkó megérdemelten jutott tovább (Fotó: AFP)
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Marokkó Ronald Koeman
Azt követően, hogy Hollandia 11-esekkel kiesett a világbajnokságról, az európaiak szövetségi kapitánya, Ronald Koeman arról beszélt, alapvetően önmaguknak okolhatják, hogy így alakult a Marokkó elleni mérkőzés, mert 1–0-s vezetés után nem tudták lezárni a találkozót.

 

„A játékosok ma este mindent beleadtak. Nagyon érzelmes mérkőzés volt, és nagy szívről tettek tanúbizonyságot – utalt Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitánya a Marokkó elleni meccs után  arra, hogy a csapat egy emberként a pályára futott Cody Gakpo góljánál, aki a meg nem született gyermekét gyászolja a napokban. – Nem a tizenegyesek döntöttek alapvetően, hanem az, hogy a vezetésünk birtokában nem tudtuk lezárni a mérkőzést, hagytuk, hogy Marokkó visszajöjjön a meccsbe. Ellenfelünk megérdemelte a továbbjutást, mert  nagy nyomást tudtak ránk helyezni, sok helyzetet dolgoztak ki, és végig hittek a továbbjutásban.” 

Koeman külön is kitért a gólt szerző Gakpóra.

„Rendkívül büszke vagyok rá. Óriási lelki erőről tett tanúbizonyságot az elmúlt napokban, és a csapat végig mellette állt.”

A marokkóiak szövetségi kapitánya, Mohamed Uahbi is azt emelte ki a meccs után, amit Koeman, hogy végig bíztak a továbbjutásban, akkor is, amikor hátrányban voltak.

  „Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy a hollandok vezetésénél sem törtek meg. Nem adtuk fel egy pillanatig sem, a meccsen és a hosszabbításban is ugyanazzal a lendületel futballoztunk. A tizengyesek előtt nyugodtságot kértem a csapattól, ilyen helyzetekben a lelki erő dönt.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Hollandia–Marokkó 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 2–3
Monterrey, Monterrey Stadion, 51 243 néző. Vezeti: W. Sampaio (brazil) 
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké (Koopmeiners, 71.), Van de Ven (Hato, 86.) – Gravenberch (Timber, 86.), F. de Jong (De Roon, 110.) – Summerville, Gakpo (Kluivert, 113.) – Brobbey (Weghorst, 71.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad (Szalah-Eddin, 75.), Mazraui – Buaddi (El-Murabet, 79.), El-Ajnaui – Brahim Diaz (Jasszin, 79.), Unahi (Rahimi, 86.), El-Hanusz (Talbi, 86.) – Szaibari. Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi
Gószerző: Gakpo (72.), ill. I. Diop (90+1.)

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