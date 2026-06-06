A FIFA ismét változtatott: mégis lehetnek műanyag vb-palackok a stadionokban
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) változtatott korábbi döntésén, és mégis engedélyezi a műanyag palackokat a csütörtökön kezdődő világbajnokság stadionjaiban – legalábbis az Egyesült Államokban és Kanadában.
A nézők számára fejenként legfeljebb egy 590 milliliteres, gyárilag lezárt, puha, egyszer használatos műanyag palack bevitele engedélyezett – mondta Heimo Schirgi, a FIFA operatív igazgatója. A kemény műanyag palackok használata tilos.
A FIFA két nappal ezelőtt még arról tájékoztatott, hogy a szurkolók biztonsági okokból nem vihetik be magukkal az újrahasznosítható italtárolókat az arénákba. Ugyanez vonatkozik az üvegpalackokra, poharakra, kulacsokra és egyéb tartályokra, mivel a világszervezet attól tart, hogy az eldobált tárgyak sérüléseket okozhatnak a nézőknek vagy a játékosoknak.
A 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.
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