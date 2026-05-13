Berlin Marathon: az idén is rajthoz áll a címvédő és világcsúcstartó Sabastian Sawe

A szervezők szerdán jelentették be a 31 éves kenyai futó indulását. Sabastian Sawe április 26-án 1:59:30 órás idővel diadalmaskodott a londoni klasszikus távú viadalon, ezzel az első futó lett, aki hivatalos versenykörülmények között két órán belül teljesítette a 42.195 kilométert.

„A londoni győzelmem után csak annyit mondhatok, hogy mint mindig, most is a lehető legjobban fel fogok készülni, és olyan gyorsan szeretnék futni, ahogy csak tudok” – mondta a kiadott közleményben Sawe.

A berlini a világ egyik leggyorsabb pályája, a férfiak 1998 és 2022 között nyolcszor javítottak itt világrekordot. A kenyai atléta tavaly – a 25 Celsius-fokos meleg ellenére – 2:02:16 óra alatt futotta le a távot.

Az idei verseny szeptember 27-én lesz, várhatóan 160 ország mintegy 60 ezer sportolójának részvételével.