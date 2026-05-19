Az 1990-es bajnokcsapat inspirálta Szoboszlaiék új szerelését – fotók
Bemutatta új, 2026–27-es idényben használatos hazai mezét az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Liverpool.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató klub új szerelését a „vörösök” 1989–1990-es bajnokcsapata által viselt mez ihlette, így az új szerelésen is szerepelnek a 36 évvel ezelőtti trikókon látható geometriai formák – mindez visszaköszön a Liverpool új, zöld kapusmezén is – olvasható a klubhonlapon.
Az ikonikus mintázattal díszített trikót vörös nadrág és sportszár egészíti ki – teszi hozzá a közlemény.
