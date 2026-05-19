Ritmikus gimnasztika: Pigniczki Fanni nem helyezésben, hanem minőségben gondolkodik az Európa-bajnokságon

A világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpikon rg-s bordatöréssel versenyzett tavaly augusztusban, a Rio de Janeiró-i világbajnokságon, majd miután fokozatosan elkezdhette a gyógytornát és az edzéseket, az egyik októberi gyakorlás során „belenyúlt” a labdába és eltört az ujja. Korábban úgy nyilatkozott, januárban érezte először, hogy újra stabilan tudja használni a felsőtestét, nem fél rátámaszkodni, és nem fél, ha esetleg egy kicsit ráesik. A versenyzéshez márciusban tért vissza.

„Nehéz volt abba visszaszokni, milyen is a versenyzés” – árulta el Pigniczki Fanni, és arról is beszélt az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában, hogy az egyes állomásokon mi volt a célja. Marbellán csak meg akarta mutatni három új gyakorlatát, Bakuban és Taskentben viszont már az eredményesség, a helyezés és a pontszerzés is a szeme előtt lebegett.

A 26 éves Pigniczki 2021-ben Várnában harcolta ki a tokiói olimpiai kvótát, emiatt kellemes emlékek fűzik a bulgáriai városhoz. Mint monda, ha Várnára gondol, először elfogja egy kisebb szorongás, mert visszatér számára az akkori érzés, hogy tudta, mi lesz ott a feladata és hogy esélytelennek érezte a kvalifikációt. Utána viszont arra gondol, hogy milyen jól sikerült a verseny, élete legjobbját nyújtotta.

„Azóta sem sikerült négy hibátlan gyakorlatot bemutatnom egymás után, egyazon versenyen, úgyhogy nagyon szép, pozitív emlékek kapcsolnak oda” – tette hozzá. Az elsődleges célja a gyakorlatai kivitelezésére és nem konkrét helyezésre vonatkozik.

„Mind a négy szeremet szeretném a tőlem telhető legjobban, tisztán bemutatni, megpróbálok nyugodt maradni és úgy dolgozni, mintha edzésen lennénk” – mondta.

Szóba került az is, hogy tervezi-e folytatni pályafutását a Los Angeles-i olimpiáig.

„Elkezdtem visszaszokni a versenyekhez, egyre jobban érzem, mi az, amire képes lehetek, vagy mi az, amit szeretnék vagy tudnék még magamból kihozni. Ez mindenképpen motivál hosszú távon” – árulta el, majd úgy folytatta, a következő másfél-két évben kiderül, meg tudja-e valósítani az elképzeléseit, de van ilyen célja.

A várnai Európa-bajnokságot jövő szerdától vasárnapig rendezik. A hazai szövetség a múlt hét közepén jelölte ki a csapatot. A felnőtt egyéni mezőnyben a magyar színeket Pigniczki képviseli mind a négy szerrel, míg Lovász Luca Flóra buzogánnyal és szalaggal, Wiesner Hanna Panna pedig labdával és karikával kap lehetőséget. Tartalékként Vukmir Elena áll készenlétben. A felnőtt együttes kéziszercsapatban Urbán-Szabó Mónika, Pesti Dalma, Szabados Dóra és Grek Fruzsina mindkét gyakorlatban szerepel, míg Horváth Boglárka az öt labdás, Kőszegi-Koháry Georgina pedig a vegyes szeres (három karika, két pár buzogány) összeállításban kap helyet.