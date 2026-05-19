Íjász Európa-bajnokság: Balogh Mátyás 12. a rangsorolóban

2026.05.19. 13:26
Fotó: Földi Imre
íjász Európa-bajnokság Balogh Mátyás íjászat
Legjobb magyarként a tokiói olimpikon Balogh Mátyás a 12. helyen zárta a keddi rangsorolót az íjászok Európa-bajnokságán, Antalyában.

Balogh Mátyás 665 körös teljesítménnyel végzett a 12. helyen az olimpiai számban, ezzel az első kieséses körben nem kell pályára lépnie. Sipőcz Béla 634 körrel 58. pozícióban zárta a kvalifikációt, szerdán a német Mathias Kramer ellen kezdi meg az egyenes kieséses szakaszt.

Örkény Lili 646 körös teljesítménnyel a 21. helyet szerezte meg a rangsorolóban, az első körben így neki sem kell lőállásba lépnie. Örkény és Balogh kettőse a 30 vegyes csapatból a 12. helyen végzett a selejtezőben, szerdán bolgár duó vár rájuk.

A csigás íjászoknál – itt a vegyes csapatverseny új számként kerül a 2028-as, Los Angeles-i olimpia programjára – Szijártó László, Szűcs Tibor, Orosz Viktor és Dugmanicsné Dombai Beáta képviseli a magyar színeket.

 

