Vízilabda: régóta vártak a KSI bajnoki címére Rabb Benedekék

Mint arról beszámoltunk, drámai végjátékban a KSI nyerte meg a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokságot, miután a szegedi Tiszavirág uszodában rendezett döntőben 8–8-as rendes játékidő után ötméteresekkel győzte le a Semmelweis OSC együttesét. A döntő elképesztő izgalmakat hozott. A finálé hajrájában 8–7-es KSI vezetésnél az utolsó támadásra felúszó OSC-kapus, Szilágyi Ádám bombája mentette döntetlenre a meccset 1,1 másodperccel a rendes játékidő lejárta előtt. A másik oldalon Rabb Benedek gólját időn túlinak ítélték, így a bajnoki cím sorsa ötméteresekkel dőlt el. Az OSC-nek megvolt az esélye az aranyra, ám az ötödik körben Dámosy Kristóf kivédte Török Botond próbálkozását, majd a KSI-ből Rabb nem hibázott, az újbudaiaktól viszont Stotz Botond igen, majd Tyukodi Barnabás gólja zárta le a döntőt, melynek végén a sportiskolások örülhettek (13–12).

A finálé MVP-jének választott Rabb Benedek elmondta, hogy ezzel a 2007-es és 2008-as korosztállyal négy sikertelenül megvívott országos bajnoki döntő után sikerült megszerezniük az aranyat.

„Már négy döntőt veszítettünk el ez a csapattal és ha most sem sikerül bajnoki címet szereznünk, akkor is nagyon büszke lettem volna a játékosokra – mondta Rabb. –

Többen már több mint tíz éve együtt vízilabdázunk és az egész munka most érett arannyá.

Így együtt ez volt az utolsó nagy megméretésünk, ezért is volt különösen fontos számunkra ez a bajnokság. Szívvel-lélekkel küzdöttünk egymásért, pici dolgok döntöttek, de nagyon örülök, hogy így alakult a vége.”

Rabb Benedekék (8) régóta vártak a bajnoki aranyéremre ezzel a korosztállyal Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

Tavaly a KSI az ifjúsági vízilabda-bajnokság döntőjét az FTC ellen veszítette el 13–11-re, a serdülők fináléjában pedig az UVSE bizonyult jobbnak a sportiskolásoknál 10–7-re. A 2023/24-es éved serdülőbajnoki döntőjét az FTC nyerte 9–8-ra a KSI ellen, míg a 2021/22-es idény gyermekbajnoki aranymeccsén az UVSE múlta felül 14–10-re a KSI-seket.

„Mióta ezzel a korosztállyal dolgozom, ez volt a harmadik országos bajnoki döntőm és két ezüst után most végre aranyat nyertünk – nyilatkozta a KSI ifjúsági csapatát irányító edző, Dávid Zoltán. –

Leírhatatlan a boldogságunk, vannak olyan srácok, akik az utolsó évüket töltötték az utánpótlásban és most sikerült megkoronázniuk az elvégzett munkát, megérte a sok szenvedés, amit elviseltek.

A KSI 2007-es születésű játékosai Dávid Zoltán társaságában Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

A 2007-eseket képviselve Rácz Richárd, Barcsa Dániel, Kiss Csanád, Csendes Roland, Fiedler Bence, Rónay Lénárd, Végső Balázs és Dámosy Kristóf hagyja el bajnokként az ifjúsági korosztályt.

(Kiemelt képünkön: a KSI bajnokcsapata Fotó: Albert Péter)