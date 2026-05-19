NBA-legek: Wembanyama könyököse is belefért a Spursnek; hatalmas lendületben a Knicks

NYUGATI KONFERENCIA

SAN ANTONIO SPURS (2.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.) 4–2

A Minnesota hazai pályán egyenlített, kihasználva azt, hogy Victor Wembanyamát kiállították, miután könyökkel eltalálta Naz Reid állát. A Wolves játékosa persze a sorozat eleje óta mindent megtett, hogy kizökkentse a 22 éves franciát. Wembanyama így mindössze 12 percet töltött a pályán, ezalatt négy pontig jutott. A Spurs viszont így sem omlott össze, az utolsó negyed feléig még vezetett is.

Wembanyama aztán kisebb meglepetésre nem kapott eltiltást, az ötödik meccsen már az első negyedben 18 pontnál tartott, végül 27 pontos, 17 lepattanós dupla duplával vezette győzelemre a San Antoniót.

„Elhagytuk azt, ami bevált, aztán a védekezésünk teljesen összeomlott: azt hiszem, a harmadik negyed utolsó hét percében 30 pontot kaptunk”

– értékelt Chris Finch, a Minnesota edzője. Wembanyama az első kilenc PO-meccsén több lepattanót és blokkot átlagolt, mint Tim Duncan, ráadásul mezőnyhatékonyságban is verte az amerikait, míg a pontszerzés szempontjából (20.7–20.4) sem marad el sokkal. Mindezt úgy, hogy átlagosan 29 percet töltött a pályán. A Spursnek három veresége van az idei rájátszásban: Wemby egyszer agyrázkódás, egyszer pedig kiállítás miatt nem játszotta végig a mérkőzést, a harmadikon 17 mezőnykísérletből ötöt dobott be. Ennek ellenére ezen a három meccsen a Spurs összesen tíz ponttal kapott ki.

CASTLE WENT OFF IN THE SERIES-CLINCHER!



🏀 32 PTS (11-16 FGM)

🏀 11 REB

🏀 6 AST

🏀 5 3PM



The Spurs win Game 6 on the road and advance to the Western Conference Finals for the first time since 2017 👏 pic.twitter.com/KKIzS1Z8N6 — NBA (@NBA) May 16, 2026

A negyedik meccsen 36 pontot dobó Anthony Edwards az ötödiken 20, a hatodikon pedig 24 pontot dobott. Utóbbin ráadásul 26 mezőnykísérletéből csak kilenc talált be. A rossz dobószázalék (38 százalék) az egész Minnesotát jellemezte, míg a Spurs 56 százalékos pontossággal dobott mezőnyből, és idegenbeli 30 pontos győzelemmel jutott 2017 óta először konferenciadöntőbe. A hős Stehpon Castle volt, aki a legfiatalabb játékos (21 év, 197 nap) lett az NBA történelmében, aki legalább 30 pontot, 10 lepattanót és öt triplát szerez egy PO-meccsen.

Wembanyama pedig 19 pontnál állt meg, első tíz rájátszásbeli találkozóján 20.3 pontot, 10.7 lepattanót és 4.1 blokkot átlagolt. 1973–1974 óta David Robinson mellett ő lett az NBA második játékosa, aki ilyen statisztikai mutatókkal rendelkezik az első tíz meccsén.

WEMBY IN HIS FIRST 10 POSTSEASON GAMES:



👽 20.3 PPG

👽 10.7 RPG

👽 4.1 BPG



Spurs win Game 6 on the road and advance to the Western Conference Finals for the first time since 2017! pic.twitter.com/kOWopLOfca — NBA (@NBA) May 16, 2026

„Egyszerűen meg kell emelnem a kalapom előttük. Egyszerűen ők voltak a jobb csapat”

– mondta Edwards. A Spurs közben készülhet a nyugati döntőre, ahol az eddigi két párharcát söpréssel abszolváló OKC lesz az ellenfele. „Természetesen magabiztosak vagyunk, meg kell őriznünk a megfelelő önbizalmat. Jelenleg egyáltalán nem is gondolok erre. Csak a regenerációra koncentrálok.”

„Olyan érzésem volt, mintha a sorozat előrehaladtával elfogyott volna a munícióink”

– kereste a vereség okait Chris Finch. Ami aggasztóbb, hogy ez nem először fordul elő Minnesotával. A Wolves tavaly a nyugati konferencia döntőjének ötödik mérkőzésén, – amelyen végül 30 pontos vereséget szenvedett – a félidőben 33 pontos hátrányban volt az OKC-vel szemben, míg 2024-ben a nyugati konferencia döntőjének ötödik mérkőzésén a félidőben 29 ponttal volt lemaradva a Dallas ellen, aztán 21 pontos vereség lett a vége.

OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–LOS ANGELES LAKERS (4.) 4–0

A második sorozatban is söpört a Thunder, ezzel az OKC lett az első címvédő csapat a LeBron James vezette 2017-es Cleveland Cavaliers óta, amely a rájátszás első két sorozatát söpréssel nyerte meg, összesen pedig a nyolcadik ilyen bajnok.

A negyedik mérkőzés volt a legszorosabb. A Lakers sokáig vezetett, ezen a meccsen volt először hátrányban a negyedik negyedben az OKC, és LeBron James a végjátékban is dobhatott a vezetésért. Nem tudni, hogy James folytatja-e pályafutását, a negyedik meccsen 24 pontos, 12 lepattanós dupla duplát ért el. A Los Angeles legjobbja Austin Reaves 27 pontig jutott, ő röviden foglalta össze a párharc tanulságait: „Rohadt jók!”

More history for OKC!



The Thunder become just the 11th team ever to start a Playoffs 8-0 🔥



2017 GSW (15-0)

2001 LAL (11-0)

1989 LAL (11-0)

2017 CLE (10-0)

2016 CLE (10-0)

2012 SAS (10-0)

1982 LAL (9-0)

2010 ORL (8-0)

2009 CLE (8-0)

2005 MIA (8-0)

2026 OKC (8-0)



NBA Playoffs… pic.twitter.com/DHXS3XAjwP — NBA (@NBA) May 12, 2026

„Eddig elvégeztük a feladatunkat. Valójában ennyi az egész. Kimentünk a pályára, végrehajtottuk a feladatot, magas szinten játszottunk, és nyolc fontos mérkőzést nyertünk meg igazán erős ellenfelek ellen. Valójában ennyi az egész” – mondta a Thunder szupersztárja, Shai Gilgeous-Alexander, aki a negyedik mérkőzésen 35 pontot szerzett, ami a legtöbb a sorozatban.

Cikkünk írásakor az Oklahoma City a rájátszásban 8–0-ra állt, átlagosan 16.6 pontos különbséggel nyerte a mérkőzéseket, ami az ötödik legnagyobb különbség a konferencia-döntőbe jutáskor, mióta a rájátszást 1983–84-ben a jelenlegi 16 csapatos formátumra bővítették. Érdekesség, hogy a legutóbbi három együttes, amely söpörte LeBron James aktuális csapatát, minden esetben bajnok lett.

Gilgeous-Alexander az első néhány mérkőzésen nem tudta hozni a szokásos ponttermelését: a 4. mérkőzés előtt a sorozatban átlagosan 21,0 pontot szerzett, ami több mint 10 ponttal elmarad az alapszakaszbeli átlagától. „Le a kalappal a csapattársaim előtt” – mondta Gilgeous-Alexander. – „Nyilvánvaló, hogy az volt a Lakers célja, hogy az első három mérkőzésen a csapattársaim győzzék le őket, és ők pontosan ezt tették.” Daigneault kiemelte, hogy SGA hatása messze túlmutatott a statisztikákon. Az edző szerint az, hogy a Lakers Gilgeous-Alexanderre figyelt, hozzájárult az Oklahoma City második félidei fölényéhez (a sorozatban +55 pont), a csapat támadó lepattanóinak sikeréhez, valamint a Thunder többi játékosának önbizalmához.

Egészen félelmetes, hogy az OKC-nek a következő hat évben 13 első körös választási joga van. A Thunder egyébként a kaliforniai állam csapatai (Warriors, Lakers, Clippers, Kings) ellen 18–0-s mérleggel zárt az idényben.