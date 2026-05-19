NBA-legek: Wembanyama könyököse is belefért a Spursnek; hatalmas lendületben a Knicks
NYUGATI KONFERENCIA
SAN ANTONIO SPURS (2.)–MINNESOTA TIMBERWOLVES (6.) 4–2
A Minnesota hazai pályán egyenlített, kihasználva azt, hogy Victor Wembanyamát kiállították, miután könyökkel eltalálta Naz Reid állát. A Wolves játékosa persze a sorozat eleje óta mindent megtett, hogy kizökkentse a 22 éves franciát. Wembanyama így mindössze 12 percet töltött a pályán, ezalatt négy pontig jutott. A Spurs viszont így sem omlott össze, az utolsó negyed feléig még vezetett is.
Wembanyama aztán kisebb meglepetésre nem kapott eltiltást, az ötödik meccsen már az első negyedben 18 pontnál tartott, végül 27 pontos, 17 lepattanós dupla duplával vezette győzelemre a San Antoniót.
„Elhagytuk azt, ami bevált, aztán a védekezésünk teljesen összeomlott: azt hiszem, a harmadik negyed utolsó hét percében 30 pontot kaptunk”
– értékelt Chris Finch, a Minnesota edzője. Wembanyama az első kilenc PO-meccsén több lepattanót és blokkot átlagolt, mint Tim Duncan, ráadásul mezőnyhatékonyságban is verte az amerikait, míg a pontszerzés szempontjából (20.7–20.4) sem marad el sokkal. Mindezt úgy, hogy átlagosan 29 percet töltött a pályán. A Spursnek három veresége van az idei rájátszásban: Wemby egyszer agyrázkódás, egyszer pedig kiállítás miatt nem játszotta végig a mérkőzést, a harmadikon 17 mezőnykísérletből ötöt dobott be. Ennek ellenére ezen a három meccsen a Spurs összesen tíz ponttal kapott ki.
A negyedik meccsen 36 pontot dobó Anthony Edwards az ötödiken 20, a hatodikon pedig 24 pontot dobott. Utóbbin ráadásul 26 mezőnykísérletéből csak kilenc talált be. A rossz dobószázalék (38 százalék) az egész Minnesotát jellemezte, míg a Spurs 56 százalékos pontossággal dobott mezőnyből, és idegenbeli 30 pontos győzelemmel jutott 2017 óta először konferenciadöntőbe. A hős Stehpon Castle volt, aki a legfiatalabb játékos (21 év, 197 nap) lett az NBA történelmében, aki legalább 30 pontot, 10 lepattanót és öt triplát szerez egy PO-meccsen.
Wembanyama pedig 19 pontnál állt meg, első tíz rájátszásbeli találkozóján 20.3 pontot, 10.7 lepattanót és 4.1 blokkot átlagolt. 1973–1974 óta David Robinson mellett ő lett az NBA második játékosa, aki ilyen statisztikai mutatókkal rendelkezik az első tíz meccsén.
„Egyszerűen meg kell emelnem a kalapom előttük. Egyszerűen ők voltak a jobb csapat”
– mondta Edwards. A Spurs közben készülhet a nyugati döntőre, ahol az eddigi két párharcát söpréssel abszolváló OKC lesz az ellenfele. „Természetesen magabiztosak vagyunk, meg kell őriznünk a megfelelő önbizalmat. Jelenleg egyáltalán nem is gondolok erre. Csak a regenerációra koncentrálok.”
„Olyan érzésem volt, mintha a sorozat előrehaladtával elfogyott volna a munícióink”
– kereste a vereség okait Chris Finch. Ami aggasztóbb, hogy ez nem először fordul elő Minnesotával. A Wolves tavaly a nyugati konferencia döntőjének ötödik mérkőzésén, – amelyen végül 30 pontos vereséget szenvedett – a félidőben 33 pontos hátrányban volt az OKC-vel szemben, míg 2024-ben a nyugati konferencia döntőjének ötödik mérkőzésén a félidőben 29 ponttal volt lemaradva a Dallas ellen, aztán 21 pontos vereség lett a vége.
OKLAHOMA CITY THUNDER (1.)–LOS ANGELES LAKERS (4.) 4–0
A második sorozatban is söpört a Thunder, ezzel az OKC lett az első címvédő csapat a LeBron James vezette 2017-es Cleveland Cavaliers óta, amely a rájátszás első két sorozatát söpréssel nyerte meg, összesen pedig a nyolcadik ilyen bajnok.
A negyedik mérkőzés volt a legszorosabb. A Lakers sokáig vezetett, ezen a meccsen volt először hátrányban a negyedik negyedben az OKC, és LeBron James a végjátékban is dobhatott a vezetésért. Nem tudni, hogy James folytatja-e pályafutását, a negyedik meccsen 24 pontos, 12 lepattanós dupla duplát ért el. A Los Angeles legjobbja Austin Reaves 27 pontig jutott, ő röviden foglalta össze a párharc tanulságait: „Rohadt jók!”
„Eddig elvégeztük a feladatunkat. Valójában ennyi az egész. Kimentünk a pályára, végrehajtottuk a feladatot, magas szinten játszottunk, és nyolc fontos mérkőzést nyertünk meg igazán erős ellenfelek ellen. Valójában ennyi az egész” – mondta a Thunder szupersztárja, Shai Gilgeous-Alexander, aki a negyedik mérkőzésen 35 pontot szerzett, ami a legtöbb a sorozatban.
Cikkünk írásakor az Oklahoma City a rájátszásban 8–0-ra állt, átlagosan 16.6 pontos különbséggel nyerte a mérkőzéseket, ami az ötödik legnagyobb különbség a konferencia-döntőbe jutáskor, mióta a rájátszást 1983–84-ben a jelenlegi 16 csapatos formátumra bővítették. Érdekesség, hogy a legutóbbi három együttes, amely söpörte LeBron James aktuális csapatát, minden esetben bajnok lett.
Gilgeous-Alexander az első néhány mérkőzésen nem tudta hozni a szokásos ponttermelését: a 4. mérkőzés előtt a sorozatban átlagosan 21,0 pontot szerzett, ami több mint 10 ponttal elmarad az alapszakaszbeli átlagától. „Le a kalappal a csapattársaim előtt” – mondta Gilgeous-Alexander. – „Nyilvánvaló, hogy az volt a Lakers célja, hogy az első három mérkőzésen a csapattársaim győzzék le őket, és ők pontosan ezt tették.” Daigneault kiemelte, hogy SGA hatása messze túlmutatott a statisztikákon. Az edző szerint az, hogy a Lakers Gilgeous-Alexanderre figyelt, hozzájárult az Oklahoma City második félidei fölényéhez (a sorozatban +55 pont), a csapat támadó lepattanóinak sikeréhez, valamint a Thunder többi játékosának önbizalmához.
Egészen félelmetes, hogy az OKC-nek a következő hat évben 13 első körös választási joga van. A Thunder egyébként a kaliforniai állam csapatai (Warriors, Lakers, Clippers, Kings) ellen 18–0-s mérleggel zárt az idényben.
KELETI KONFERENCIA
NEW YORK KNICKS (3.)–PHILADELPHIA 76ERS (7.) 4–0
Joel Embiid hiába kérte a philadelphiai lakosokat, hogy ne adják el jegyeiket, és a 76ers is élvezhesse a hazai pálya előnyeit. Ezzel szemben a negyedik meccs előtt a jegyek közel hetven százalékát New Yorkból és New Jerseyből származó irányítószámmal rendelkező szurkoló vette meg.
A Knicks a negyedik meccsen sem vett vissza a tempóból, és 30 pontos idegenbeli sikerrel jutott a konferencia döntőjébe. A New York az első tíz rájátszásmérkőzése után plusz 194-es pontkülönbséggel áll, ezzel megdöntötte a 2017-es Warriors pontrekordját (170).
A Knicks legutóbb 2000-ben söpört a rájátszásban. Akkor még nem volt Iphone, Tom Brady még nem volt kezdő a New Englandben, míg LeBron James a gimnáziumban volt újonc. A Knicks az első körben az Atlanta ellen (140–89) és a második körben a Philadelphia ellen (144–114) is legalább harminc pontos győzelemmel zárta le a sorozatot. Korábban csak az 1987-es Lakersnek, a 2008-as Celticsnek és a tavalyi Thundernek volt két párharcot lezáró harmincpontos győzelme. Mindhárom csapat később meg is nyerte a ligát.
Joel Embiid így továbbra sem jutott el konferenciadöntőig, hatszor is az elődöntőben búcsúzott csapatával. Embiid az egyetlen MVP a ligában, aki még nem jutott el konferenciadöntőig sem.
A Philly kiesésének meg is lett a következménye. A franchise hat év után menesztette Daryl Morey általános igazgatót, viszont Nick Nurse maradt a csapat edzője. Morey utódját pedig a Warriors korábbi általános igazgatója, Bob Myers választja majd ki. A Sixers Morey irányítása alatt az alapszakaszban 270–212-es mérleget ért el, a rájátszásban azonban csupán 28–26-os eredményt tudott felmutatni, és nem jutott tovább a második fordulónál. A legutóbbi kilenc évben a liga 30 csapata közül 18 játszott konferenciadöntőt, a Philadelphiának azonban ez 2001 óta nem jött össze.
DETROIT PISTONS (1.)–CLEVELAND CAVALIERS (4.) 3–4
A Detroit az első két hazai meccsen végre úgy játszott, ahogy a keleti elsőhöz illik, és mindkétszer tíz ponttal felülmúlta a Cavset. A Cleveland azonban folytatta sorozatát, és hazai pályán veretlen maradt, így 2–2-re módosult az állás. A második clevelandi meccsen Donovan Mitchell volt a hős, aki 43 pontjából 39-et a második félidőben szerzett, amivel beállította a rekordot a rájátszásban. Mitchell 27,6 másodperccel a vége előtt egy büntetődobással beérte Eric „Sleepy” Floyd rekordját. Esélye volt megdönteni az 1987-ben a Los Angeles Lakers ellen felállított csúcsot, de elhibázta a második büntetődobását.
Az ötödik meccsen aztán a Cavaliers a mostani rájátszásban először idegenben nyert meccset. Hardennek ez volt a pontokban leggazdagabb meccse az idei playoffban (30), Mitchell 21-gyel zárt, a hat triplát beszóró Max Strus 20, Mobley 19, Allen 16 pontig jutott a hosszabbításban eldőlő meccsen, míg a találkozó legjobbja a 39 pontig jutó Cade Cunningham volt. A Detroit 1/1-ese az első 12 PO-meccsén 360 pontot szerzett, ami a negyedik legtöbb 24 éves vagy annál fiatalabb játékostól.
Harden ráadásul már a 15. legtöbb rájátszásmeccset számlálja. Emellett az All-Star játékosok közül ő játszott a legtöbb PO-sorozatban anélkül, hogy söpörték volna csapatával. Viszont neki van a legtöbb rájátszásmérkőzése (187) is anélkül, hogy bajnokságot nyert volna.
Az első öt mérkőzés egyébként pont úgy alakult, mint a két csapat legutóbbi két rájátszáspárharca. Az első kettőt a Pistons nyerte, utána viszont hármat a Cavs húzott be. Az idei rájátszásban a detroitiak már negyedszer léptek pályára úgy, hogy vereség esetén kiesnek: az Orlando ellen 1–3 után három „…vagy a halál” meccset nyertek meg, és Clevelandben is végrehajtották a feladatot. A Detroit végig irányította a meccset, az idei rájátszásban most dobta legjobban a triplákat (16/36). A Pistons végül 115–94-re nyert, a 21 pontos különbség pedig rekord: 3–2-es vesztésre álló csapat idegenben még nem aratott ennél nagyobb győzelmet hatodik meccsen – a most beállított NBA-csúcs 66 éve született, akkor a St. Louis Hawks 117–96-ra verte meg a Minneapolis Lakerst.
Harden a Detroit elleni sorsdöntő meccs előtt 4–4-re állt a hetedik meccsek terén. Hazai pályán 4–2, idegenben 0–2 volt a mérlege ráadásul ezen a két meccsen nyolc pontot átlagolt. A Pistons ellen 9 pontot szerzett, ennek ellenére a Cleveland 125–94-es kiütéses győzelmet aratott. A 31 pontos különbség a harmadik legtöbb, amellyel egy csapat idegenben hetedik meccset nyert az NBA történelmében. A Cavs sikere teljesen megérdemelt volt: a vendégek mind a négy negyedet megnyerték, s a büntetőket leszámítva minden releváns statisztikában az ellenfél fölé nőttek. Evan Mobley 21 ponttal, 12 lepattanóval és hat assziszttal volt a Cavs húzóembere, de a 26 pontos Donovan Mitchell is felfelé lógott ki a mezőnyből.