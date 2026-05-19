Kovácsréti Márk: Amikor elhagyta a lábam a labda, éreztem, hogy ebből gól lesz

Aki látta, nem feledi: Kovácsréti Márk, a Nyíregyháza Spartacus támadója a Kazincbarcika elleni pénteki bajnokin (2–2) elemi erővel, 33 méterről ballal lőtt a kapuba úgy, hogy a labda a jobb oldali kapufáról pattant a hálóba.

„Nyugodtan mondhatom, karrierem legszebb gólját szereztem – mondta lapunknak Kovácsréti Márk, a Szpari 25 éves labdarúgója. – Még 2024 szeptemberében, Kecskeméten lőttem hasonlóan szép gólt, akkor jobbal a bal felsőbe – de a Barcika elleni talán még annál is szebb volt. Jó néhányszor láttam a pénteki felvételt, többen el is küldték, sokszor szembejött velem. Örömmel néztem, ritkán lő ilyen gólt az ember. Amikor elhagyta a lábam a labda, éreztem, hogy ebből gól lesz, az ember ilyenkor tudja, hogy jól találta el a labdát vagy sem. Spontán ötlet volt ilyen távolról, több mint harminc méterről ellőni, ennyire messziről nem szoktam próbálkozni, most bejött. Nagy örömöt jelentett, hiszen így újra vezettünk a Barcika ellen, s jót is tett a lelkemnek, hiszen januártól nem úgy sikerült ez a félévem, ahogyan elterveztem.”

Kétségtelen, Kovácsréti Márk idén rendre csak csereként (hétszer) jutott szóhoz, összesen mindössze 137 percet töltött a pályán a tavasszal. Az idényben 23 alkalommal lépett pályára, tizenegyszer csereként, s eljutott három-három gólig és gólpasszig.

„El kellett fogadnom, hogy Bódog Tamás vezetőedző így döntött. Próbáltam tenni azért, hogy a helyzetem változzon, a tréner részéről kaptam is pozitív visszajelzéseket, de sajnos csak elvétve játszottam. Az eredmények jöttek, a csapat magabiztosan benn maradt, a téli erősítések jól sikerültek, vagyis nehezen lehetett bekerülni a csapatba. A lelkiismeretem tiszta, keményen dolgoztam a tavasszal is, meglátjuk, mit hoz a jövő.”

A játékos három és fél éve erősíti a Nyíregyházát, szerződése még egy évig, 2027 nyaráig köti a Spartacushoz, de információnk szerint több klub (Bp. Honvéd, Vasas FC) szeretné megszerezni.

„Hallom én is ezeket a híreket, de konkrétumról nem tudok beszámolni, s nem csak rajtam múlik, hogy maradok-e vagy távozom, hiszen köt a megállapodásom a Nyíregyházához. A felkészülés egy hónap múlva, június 18-án kezdődik, kiderül, mit hoz az élet.”