Corbu Máriusz: Mentálisan vett ki sokat belőlem az idény, jólesik most kicsit pihenni

2026.05.19. 14:38
Corbu Máriusz (fehérben) a Zalaegerszeg elleni meccs hajrájában érezte már, hogy ráfér a pihenés (Fotó: Árvai Károly)
FTC NB I Corbu Máriusz Ferencváros
A ciprusi tengerparton lazít az ezüstérmes Ferencváros középpályása, Corbu Máriusz, aki az idény értékelésével még vár.

Az utolsó fordulóban nem hibázott a Ferencváros, hazai pályán 3–0-ra legyőzte a bronzéremre hajtó Zalaegerszeget. Corbu Máriusz, a zöld-fehérek középpályása úgy fogalmazott, a csapat a hétvégén megtette, amit lehetett, otthon tartotta a három pontot, a bajnoki aranyérem nem most úszott el.

„Hiába győztük le a Zalaegerszeget, szomorúan mentünk be az öltözőbe – mondta lapunknak a 24 esztendős játékos. – Az utolsó mérkőzés előtt tisztában voltunk vele, hogy nem a saját kezünkben van a sorsunk, mindössze annyit tehettünk, hogy győzünk a zalaiak ellen. Bíztunk benne, hogy ez elég lehet az aranyéremhez – nem így lett.”     

Robbie Keane együttese a Magyar Kupa-győzelem mellett idén tehát bajnoki ezüstérmet szerzett, ezzel megszakadt a hét esztendő óta tartó (siker)sorozata. A játékosok a hétvégi mérkőzés után rögtön megkezdték nyári szabadságukat, Corbu Máriuszt már a tengerparton értük utol.

„Hosszú idényen vagyok túl – mondta a játékos, aki januárban a ciprusi APOEL-től szerződött a Népligetbe. – Rengeteg minden történt velem, Cipruson jól ment a játék, ám a télen a Ferencváros hívó szavára nem lehetett nemet mondani. Úgy érzem, gyorsan sikerült beilleszkednem, a játékommal is próbáltam elfogadtatni magamat. Az idény végére fizikailag is elfáradtam, a Zalaegerszeg elleni meccs hajrájában éreztem már, hogy nem sok erő van a lábamban. Ám igazán mentálisan vett ki sokat belőlem az idény, jólesik most kicsit pihenni. A párommal visszatértünk Ciprusra, megkedveltük az itteni tengerpartot, az embereket. Próbálok teljesen kikapcsolni.”     

A támadó az idény értékelésével vár még. Noha a napozóágyon fekve eszébe jutott, milyen is volt a mögötte hagyott idény, a mélyreható elemzéssel vár még. Egyelőre a pihenésé, a feltöltődésé a főszerep.

Néhány hetet pihenhetünk most. Meccseket ilyenkor is nézek azért a televízióban, a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét sem hagynám ki semmi pénzért. A csapattársaimmal is tartom a kapcsolatot, a közös internetes csoportunkban a nyári időszakban is megosztunk egymással élményeket. Aztán ha eljön az ideje, újra találkozunk a Népligetben, és remélhetőleg újabb hosszú, kemény, sikerekkel teli idény vár ránk. Az Európa-ligában idén letettük a névjegyünket, szeretnénk ezt megismételni.”

 

