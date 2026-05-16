Jégkorong-vb: Ausztria simán nyert Nagy-Britannia ellen a mieink csoportjában

2026.05.16. 14:47
Az osztrák Peter Schneider (3) a két gólja közül éppen a másodikat üti (Fotó: Getty Images)
Osztrák győzelem a mieink csoportjában a jégkorong-világbajnokságon: Ausztria válogatottja 5–2-re nyert Nagy-Britannia ellen az A-csoport szombat kora délutáni mérkőzésén. A B-csoportban Szlovákia nagy csatában 2–1-re legyőzte Norvégiát.

AUSZTRIA–NAGY-BRITANNIA 5–2. Benjamin Nissner már a 3. percben megszerezte a vezetést az osztrákoknak, és még a fele sem pergett le az első harmadnak, amikor már Peter Schneider és Paul Huber neve is ott szerepelt a gólszerzők között. Bár a britek szinte a semmiből két gólt ütöttek egy perc leforgása alatt, a második harmad derekára megint háromgólosra hízott a különbség, és a folytatásban az emberhátrányos percek sem hozták zavarba az esélyesebb osztrák csapatot. 

SZLOVÁKIA–NORVÉGIA 2–1. Kristián Pospísil a 9. percben vezetést szerzett a szlovákoknak, de a megerősítő második gól nem jött; mindkét oldalon kimaradtak az emberelőnyös helyzetek is. A norvégok szépen tartották magukat, és másodpercekkel a második periódus vége előtt Tinus Koblar nem túl erős lövése után a korong a lábak között besurrant a szlovák kapuba. Az utolsó játékrész derekán egy ellencsapásból, Adam Liska passzából aztán a csapatkapitány Marek Hrivík csak-csak beütötte a győzelmet érő második szlovák gólt.

JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Ausztria–Nagy-Britannia 5–2 (3–2, 2–0, 0–0)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Szlovákia–Norvégia 2–1 (1–0, 0–1, 1–0)

KÉSŐBB
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
20.20: Svájc–Lettország
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Olaszország
20.20: Csehország–Szlovénia

