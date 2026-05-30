Felejthetetlen zongora-előadás a Puskás Arénában

Mintegy negyedórával a kezdés előtt a két csapat szurkolótábora már fülsiketítő hangorkánt rendezett a Puskás Arénában, de egy kis ideig lejjebb kellett venniük a hangerőt az ünnepélyes megnyitó miatt. Az elmúlt évek tapasztalata alapján azon már meg sem lepődik az ember, mennyire gyorsan és profin építi meg ilyenkor a szervezőcsapat a színpadot, s ebben Budapest sem vallott szégyent, sőt! A főműsort a The Killers amerikai rockegyüttes szolgáltatta, amelynek leghíresebb dala – a magyar televíziónézők számára egészen biztosan – a Mr. Brightside, ez az angol profi dartsjátékos, Nathan Aspinall bevonulózenéje jó ideje. Nem meglepő módon ez a dal vitte a prímet a több tízezer brit drukkerrel a stadionban, akik teli torokból üvöltötték a nekik is ismerős nótát. Ezt leszámítva nem állíthatjuk, hogy a főleg franciákból, angolokból és persze magyarokból álló közönség a rockbanda összes dalát kívülről fújta, de a hangzás rendben volt, a körítés pedig egyenesen pazar.

Természetesen felcsendült a Bajnokok Ligája-himnusz is György Ádám magyar zongoraművész előadásában. A nemzetközileg is ismert és elismert, Budapesten született, Isztambulban élő művész a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője, s egy ideje nagy labdarúgó-eseményeken is megmutatja virtuozitását, fellépett például a 2012-es Európa-bajnokság megnyitóünnepségén is, valamint ugyanígy a BL-himnuszt játszotta el a 2023-as isztambuli finálé előtt. Csodálatos volt az is, de ez a budapesti – a Puskás Aréna varázslatos atmoszférájában – még inkább!