Rg Eb: öt labdával döntős a magyar együttes kéziszercsapat

2026.05.30. 19:36
Fotó: FB/MRGSZ - Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség
ritmikus gimnasztika ritmikus gimnasztika Eb magyar kéziszercsapat
A magyar együttes kéziszercsapat öt labdával döntőbe jutott a Várnában zajló ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon.

A kontinensviadal eredményközlő honlapja szerint az Urbán-Szabó Mónika, Szabados Dóra, Pesti Dalma, Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Kőszegi-Koháry Georgina összeállítású magyar csapat 25,550 pontot kapott a gyakorlatára a szombati selejtezőben, amivel a hatodik helyen végzett. A vasárnapi fináléba az első nyolc jutott be.

Három karikával és két pár buzogánnyal a magyarok 22,700 ponttal a 14. helyen zártak, így összetettben kilencedikek lettek.

Az európai szövetség szombaton jelentette be, hogy jövőre – május 12–16. között – Pamplonában kerül sor a kontinensviadalra.

 

