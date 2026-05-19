Sofron István elárulta, hogyan lehet megverni a briteket

Még az osztrákok elleni vereség után kérdezte az NSO Tv Sofron Istvánt. A magyar válogatott csatára beszélt róla, hogy mit vált ki belőle, amikor leöregezik, de természetesen a Nagy-Britannia elleni sorsdöntőnek tűnő összecsapás is szóba került.

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

5. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Lettország–Ausztria (Tv: Sport 1)

20.20: Magyarország–Nagy-Britannia (Tv: Sport 1) – élőben az NSO-n! M Gy HGy HV V LG-KG Gk P 1. Finnország 3 3 – – – 13–4 +9 9 2. Svájc 3 3 – – – 13–4 +9 9 3. Ausztria 2 2 – – – 9–4 +5 6 4. Lettország 2 1 – – 1 4–4 0 3 5. Egyesült Államok 3 1 – – 2 8–10 –2 3 6. Magyarország 2 – – – 2 3–8 –5 0 7. Nagy-Britannia 2 – – – 2 3–10 –7 0 8. Németország 3 – – – 3 2–11 –9 0 az A-CSOPORT ÁLLÁSA