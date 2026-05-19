Gyász: elhunyt Scherer Péter színművész, a Mesél a pálya műsorvezetője

„Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt” – közölte a Nézőművészeti Kft. a közösségi oldalán kedd kora délután a színész halálhírét. Ezzel együtt a Zenthe Ferenc Színház arról írt, hogy a társulat ma esti, A fajok eredete című előadása „előre nem látható, váratlan körülmények miatt elmarad”. A darabban Scherer is játszott volna.

Scherer Péter imádta a kosárlabdát és az NBA-t, ezért is lett ő a műsorvezetője, narrátora a Sport TV 2024-ben debütált, Mesél a pálya című filmsorozatának, amelyben 10 részen át mutatott be tíz kiváló kosárlabdázót a tengerentúli profi bajnokságból. A sorozat első évadát a Magyar Sportújságírók Szövetsége 2025-ben nívódíjjal ismerte el, s a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség idei sportmédia-díjátadóján a Videó – Portré kategóriában a kilencedik helyet érte el.

Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán. 1980-ban érettségizett a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen – közben 1984–1994 között az Arvisura Színházi Társulat tagja volt. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától, majd 1997-ig szabadfoglalkozású színészként dolgozott. 1997-től a Bárka Színház (alapító) tagja, 2002-től a Krétakör Színház színésze, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja volt. Scherer Péter gyakran szerepelt tévésorozatokban és szinkronszínészként is sokat dolgozott.

Számos filmben játszott, mint például a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Valami Amerika, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten. Számos díjjal ismerték el munkásságát: 1995-ben vehette át a Színikritikusok díját, 1999-ben a Filmkritikusok díját, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2009-ben Jászai Mari-díjat kapott. 2020-ban Karinthy-gyűrűvel, 2024-ben Budapestért díjjal ismerték el. 2025-ben neki ítélték a makói önkormányzat Páger Antal-színészdíját.

A Nézőművészeti Kft közölte, hogy kedd este 9 órakor virrasztást tartanak a B32 Galéria és Kultúrtérben, a Bartók Béla út 32. szám alatt.