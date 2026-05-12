A férfi kézi BL elődöntőjében megismétlődik az elmúlt két finálé párosítása
Az Aalborg harmadik final fouros nekifutásra harmadszor jutna döntőbe, ehhez azt a Barcát kellene legyőznie, amely 2021-ben és 2024-ben is útját állta a fináléban. A másik ágon összekerült a két német csapat, a negyeddöntőben a Szegedet búcsúztató Magdeburg és a Veszprémet felülmúló Berlin ráadásul egymással vívta a tavalyi finálét, akkor a Magdeburg került ki győztesen az ütközetből.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA FINAL FOUR, KÖLN, LANXESS ARÉNA
ELŐDÖNTŐ (június 13., szombat)
15.00/18.00: Aalborg (dán)–Barca (spanyol)
15.00/18.00: Magdeburg (német)–Füchse Berlin (német)
HELYOSZTÓK (június 14., vasárnap)
15.00: a harmadik helyért
18.00: döntő
A veszprémi fiatalok is szembekerültek a Berlinnel
A nagyok sorsolása után elkészítették az ifi BL-elődöntő párosítását is. A Veszprém fiataljai „visszavághatnak” a Füchse Berlinnek, a két csapat ugyanis egymással találkozik a négyes döntőben, míg a másik ágon a Barca és a GOG utánpótláscsapatai mérkőznek meg egymással.
A keddi sorsoláson elhangzott, hogy a bakonyiak tavaly is ott voltak a négyes döntőben, és ezüstérmet szereztek, miután kikaptak a dán GOG-tól a fináléban – ez a párosítás idén is összejöhet.
Az elődöntőket június 13-án játsszák Dormagenben. Másnap a bronzmérkőzést ugyanott, a döntőt pedig a kölni Lanxess Arenában rendezik a felnőtt Bajnokok Ligája helyosztói előtt.