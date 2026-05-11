Emlékezés: búcsú a 92-szeres válogatott klasszistól, Fazekas Lászlótól – képösszeállítás

Itt még a háttérben a Népstadionban egy Fradi–Dózsán 1967-ben (1. kép). Alig két évvel voltunk túl az élvonalbeli bemutatkozásán – talán mondani sem kell, a Megyeri úton 2:2-re végződő Dorog elleni találkozón ő szerezte a hazaiak első gólját –, akkor Solymosi II Gyula, Fazekas László, Göröcs János, Bene Ferenc, Zámbó Sándor összeállításban állt fel a lilák csatársora, Balogh Sándor edző tette be a csapatba, jobbösszekötőt játszott, szélsője Solymosi II volt, aki a Kapa becenevet akasztotta a vékony csatárra.

A Népsport szerint: „A csatársorban a fiatal Fazekas kitűnően illeszkedett be a támadásépítésbe. Jól osztogatott, bátran lőtt.” Az 1966-os idényben egyik Fradi–Dózsán sem lépett pályára, az edző a rangadókon inkább Kuharszki Bélával kezdett a jobb szélen, ám 1967-ben Baróti Lajosnál összeállt a Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai II, Zámbó ötös fogat, más kérdés, hogy Zámbó helyét az április 16-i rangadón Kuharszki vette át. Ám azon a délutánon 70 ezer néző előtt teljesen mindegy, hogyan állnak fel a lila-fehérek, ez volt a mérkőzés, amelyen Varga Zoltán „oda-vissza felbőrözte” Noskó Ernőt, erről Esterházy Péter is írt… Nem Kapának kellett volna vezéregyéniségnek lennie a 3:0-ra elvesztett meccsen, nem töltötte még be a húszat, „erőtlen volt”, írta a szaklap. De már látszott, hogy istenadta tehetség.

Az 1967-es FTC–Újpest (3:0) derbin még epizódszereplő volt; Géczi István védi Göröcs János lövését, „Fazék” (jobbra) emelné a kezét… (Fotó: MTI/Pálfai Gábor)

Önfeledt dekázás sarokkal: 1968-ban a szoborparkban a válogatottal (Fotó: MTI/Petrovits László)

Nem véletlen, hogy a következő évben meghívót kapott a válogatottba, Sós Károllyal – a szakvezető csak Kapácskának hívta – készültünk az 1968-as Eb-selejtezőre, majd az 1970-es vb-kvalifikációra.

Legjobbjaink nemegyszer edzettek az 1953-ban felépült Népstadion szoborkertjében a nem éppen emberléptékű alkotások között (2.). Igen, ez volt az a terület, ahol a kettős rangadók, a válogatott meccsek előtt bemelegítettek a futballisták, akkoriban játékos és szurkoló nem volt hermetikusan elválasztva egymástól, a spílerek az orrunktól kartávolságra mutatták meg, a pályán nem annyira egyszerű, mint ahogyan a drukker elképzeli. Persze klubhovatartozástól függően be-beszólogattak a taccsvonal másik oldalán állók, de akkoriban teljesen más világ volt, a játékosok arról biztosították őket, hogy hajtani fognak Igen, Fazekas abban az időszakban került a válogatottba, amikor számonkérték az erőnlétet, főleg azt, miért nem bírják végig a mieink a 90 percet. Mondjuk, amikor Laci először pályára lépett a nemzeti együttesben a Szovjetunió ellen, ezzel nemigen foglalkoztunk, mert Göröcs a vége felé berúgta a második magyar gólt, 2:0-ra nyertünk.

Persze hogy Lakat Károly (1967-ben és 1968-ban bajnok lett a Ferencvárossal), az olimpiai csapat szakvezetője felfigyelt az újpesti csatárra, aki az 1968-as mexikóvárosi játékokon valamennyi mérkőzésen játszott, a nyitó találkozón Salvador 4:0-s legyőzésekor gólt szerzett. Ekkor már elhagyta a csapatot Varga Zoltán, akinek távozása érzékeny veszteség volt, de Kocsis Lajos és különösen Fazekas játéka volt a bizonyíték arra, hogy Magyarország dúskál a tehetségekben. A vidám hazatérés Mexikóból a fejeken sombreróval arra utalt, minden rendben van a sportágban (3.).

Az 1968-as mexikói olimpia aranyérmesei (Básti István, Dunai Antal, Fazekas) Ferihegyen (Fotó: MTI/Petrovits László)

Lehetett rá számítani Marseille után is: 1970-ben Lengyelország 2–0-s legyőzése során az első gólt ő szerezte fejjel (Fotó: MTI/Petrovits László)

Válogatottunkat a vb-selejtezőben Csehszlovákiával, Írországgal és Dániával sorsolták össze, senki sem gondolta volna, hogy nem leszünk csoportelsők. Még az sem árnyalta a képet, hogy az Eb-selejtező moszkvai visszavágóján a mieink – Fazék nélkül – 3:0-ra kikaptak. Sós csapatában egyre többször övé a 7-es mez, de nem vonalszélsőként, hanem kreatív alkotóként, már csupán azért is, mert Albert Flórián Koppenhágában súlyos sérülést szenvedett. Részese a Marseille-ben a csehszlovákoktól elszenvedett 4:1-es vereségnek, s annak, hogy Magyarország a vb-k történetében először nem jutott ki a selejtezőből. Itthon szinte mindenkit keresztre feszítettek, a kudarcban főszerepet játszó Sósnak mennie kellett. A helyére érkezett Hoffer József új csapatot épített, de Kapára – meg Benére és Dunai II-re – számított. Laci ezt meg is hálálta, Jugoszlávia (2:2 Belgrádban) és Lengyelország ellen (2–0, Népstadion) is gólt szerzett (4.), ráadásul az elsőt, ami önbizalmat adott a formálódó új válogatottnak. „A legmozgékonyabb csatár volt. Bátran harcolt, jól cselezett, néhány nagyszerű átadással is kitűnt. Mindkét gólban része volt.”