Börtönbüntetést kért az ügyészség a rasszista Oviedo-szurkolóra
A spanyol ügyészség 15 hónapos börtönbüntetés, illetve pénzbírság kiszabását kérte arra az Oviedo-szurkolóra, aki rasszista jelzőkkel illette Marcus Rashfordot, a Barcelona angol válogatott labdarúgóját.
Az eset szeptember 25-én történt az Oviedo–Barcelona bajnoki mérkőzésen. A katalánok játékosa szögletet készült elvégezni, amikor a 19 éves vádlott sértéseket kiabált felé. Erről videót készített az egyik néző, s a felvételt 24 óra leforgása alatt közel 29 millióan látták a világhálón.
A vádlottal szemben a börtönbüntetés mellett 2880 eurós pénzbírság megállapítását és 2000 euró kártérítés kiszabását kérte az ügyészség.
(MTI)
