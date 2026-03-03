Nemzeti Sportrádió

Börtönbüntetést kért az ügyészség a rasszista Oviedo-szurkolóra

R. P.R. P.
2026.03.03. 14:48
Marcus Rashford (Fotó: Getty Images)
Címkék
rasszizmus Barcelona Real Oviedo
A spanyol ügyészség 15 hónapos börtönbüntetés, illetve pénzbírság kiszabását kérte arra az Oviedo-szurkolóra, aki rasszista jelzőkkel illette Marcus Rashfordot, a Barcelona angol válogatott labdarúgóját.

 

Az eset szeptember 25-én történt az Oviedo–Barcelona bajnoki mérkőzésen. A katalánok játékosa szögletet készült elvégezni, amikor a 19 éves vádlott sértéseket kiabált felé. Erről videót készített az egyik néző, s a felvételt 24 óra leforgása alatt közel 29 millióan látták a világhálón.

A vádlottal szemben a börtönbüntetés mellett 2880 eurós pénzbírság megállapítását és 2000 euró kártérítés kiszabását kérte az ügyészség.

(MTI)

 

