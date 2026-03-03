Börtönbüntetést kért az ügyészség a rasszista Oviedo-szurkolóra

Az eset szeptember 25-én történt az Oviedo–Barcelona bajnoki mérkőzésen. A katalánok játékosa szögletet készült elvégezni, amikor a 19 éves vádlott sértéseket kiabált felé. Erről videót készített az egyik néző, s a felvételt 24 óra leforgása alatt közel 29 millióan látták a világhálón.

A vádlottal szemben a börtönbüntetés mellett 2880 eurós pénzbírság megállapítását és 2000 euró kártérítés kiszabását kérte az ügyészség.

(MTI)