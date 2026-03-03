Nemzeti Sportrádió

Major Veronika Európa-csúcsot lőtt, az aranyéremért csatázik a légfegyveres Eb-n

R. P.R. P.
2026.03.03. 14:59
null
Fotó: Török Attila
Címkék
Major Veronika légfegyveres Eb sportlövészet
Major Veronika 49 találattal Európa-csúcsot lőtt, így az aranyéremért mérkőzhet magyar idő szerint 15.30 órakor a női légpisztoly szóló versenyszámában a jereváni légfegyveres Európa-bajnokságon.


A hazai szövetség tájékoztatása szerint a kvalifikáció első szakaszában harminc lövést adtak le a versenyzők, a 9.8 körös és annál nagyobb eredmény ért találatot, a 44 fős mezőnyből az első 16 jutott tovább. A korábban egyéniben, a hagyományos csapatversenyben és vegyes csapatban is aranyérmes Major ekkor 26 találattal állt az élen, Jákó Miriam követte a második helyen 24-gyel. Fábián Sára Ráhel 35. lett 16 találattal.

A folytatásban, a kvalifikáció második részében újabb harminc lövés következett, de az addigi eredményeiket magukkal vitték a versenyzők. Major fantasztikusan lőtt, és végül 49 találattal az élen zárt, a második helyen az örmény Elmira Karapetjan végzett 44 találattal. Így ők ketten lőhetnek majd az aranyéremért, míg a bronzéremért a török Sevval Ilayda Tarhan (44) és a bolgár Antoaneta Kosztadinova (43) mérkőzhet. Jákó Miriam balszerencsés volt, mivel 43 találattal ötödik lett úgy, hogy rosszabb utolsó előtti sorozatával csúszott le a negyedik helyről, ami bronzmeccset ért volna.

(MTI)

 

Major Veronika légfegyveres Eb sportlövészet
Legfrissebb hírek

Major Veronika légpisztoly szólóban is aranyérmes az Eb-n!

Egyéb egyéni
47 perce

Légfegyveres Eb: nem jutottak tovább a férfi légpisztolyosok a szóló számban

Egyéb egyéni
4 órája

A magyar női légpuskás trió is negyedik a légfegyveres Eb-n

Egyéb egyéni
6 órája

Negyedik lett a magyar férfi légpuskás trió a légfegyveres Eb-n

Egyéb egyéni
8 órája

Nagy Ákos Károly: Nem akartam megfosztani Verát a harmadik aranyérmétől

Egyéb egyéni
21 órája

Újabb Eb-arany a sportlövőknél, vegyes párosban nyert Major Veronika és Nagy Ákos Károly

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:22

Péni István az ötödik helyen zárta a légpuskások Eb-döntőjét

Egyéb egyéni
Tegnap, 15:06

Dénes Eszter hetedik lett a puskások Eb-döntőjében

Egyéb egyéni
Tegnap, 13:11
Ezek is érdekelhetik