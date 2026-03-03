Major Veronika Európa-csúcsot lőtt, az aranyéremért csatázik a légfegyveres Eb-n



A hazai szövetség tájékoztatása szerint a kvalifikáció első szakaszában harminc lövést adtak le a versenyzők, a 9.8 körös és annál nagyobb eredmény ért találatot, a 44 fős mezőnyből az első 16 jutott tovább. A korábban egyéniben, a hagyományos csapatversenyben és vegyes csapatban is aranyérmes Major ekkor 26 találattal állt az élen, Jákó Miriam követte a második helyen 24-gyel. Fábián Sára Ráhel 35. lett 16 találattal.

A folytatásban, a kvalifikáció második részében újabb harminc lövés következett, de az addigi eredményeiket magukkal vitték a versenyzők. Major fantasztikusan lőtt, és végül 49 találattal az élen zárt, a második helyen az örmény Elmira Karapetjan végzett 44 találattal. Így ők ketten lőhetnek majd az aranyéremért, míg a bronzéremért a török Sevval Ilayda Tarhan (44) és a bolgár Antoaneta Kosztadinova (43) mérkőzhet. Jákó Miriam balszerencsés volt, mivel 43 találattal ötödik lett úgy, hogy rosszabb utolsó előtti sorozatával csúszott le a negyedik helyről, ami bronzmeccset ért volna.

