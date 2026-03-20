Chiesa közel két év után került be az olasz válogatott keretébe

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa ugyan 51-szeres válogatottnak mondhatja magát, de legutóbb közel két évvel ezelőtt, az Európa-bajnokságon, a Svájc elleni nyolcaddöntős búcsú során lépett pályára a Squadra Azzurrában.
A 28 éves futballista 2024 nyarán igazolt a Mersey-parti klubhoz, de sokszor sérült, ezért is kevés lehetőséghez jutott, a jelenlegi szezonban egyetlen alkalommal volt kezdő a Premier League-ben.
Gennaro Gattuso szövetségi kapitány a Cagliari védője, Marco Palestra személyében egy újoncot is meghívott az együttesbe, amely Bergamóban fogadja az északíreket, sikere esetén pedig öt nappal később Wales vagy Bosznia-Hercegovina csapatával találkozik.
A négyszeres győztes olaszok a legutóbbi két világbajnokságról lemaradtak.
AZ OLASZ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City – Anglia), Alex Meret (Napoli).
Védők: Alessandro Bastoni (Internazionale), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal – Anglia), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC – Franciaország ), Federico Dimarco (Internazionale), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli)
Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Internazionale), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (AS Roma), Sandro Tonali (Newcastle United – Anglia)
Támadók: Federico Chiesa (Liverpool – Anglia), Francesco Pio Esposito (Internazionale), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah – Szaúd-Arábia), Gianluca Scamacca (Atalanta)