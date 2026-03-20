Nemzeti Sportrádió

Chiesa közel két év után került be az olasz válogatott keretébe

2026.03.20. 15:05
Federico Chiesa (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 olasz válogatott Gennaro Gattuso vb-pótselejtező Federico Chiesa olasz labdarúgó-válogatott
Federico Chiesa, a Liverpool támadója is szerepel az olasz labdarúgó-válogatott keretében, amely az északírek elleni, jövő csütörtökön sorra kerülő világbajnoki pótselejtezőre készül.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa ugyan 51-szeres válogatottnak mondhatja magát, de legutóbb közel két évvel ezelőtt, az Európa-bajnokságon, a Svájc elleni nyolcaddöntős búcsú során lépett pályára a Squadra Azzurrában.

A 28 éves futballista 2024 nyarán igazolt a Mersey-parti klubhoz, de sokszor sérült, ezért is kevés lehetőséghez jutott, a jelenlegi szezonban egyetlen alkalommal volt kezdő a Premier League-ben.

Gennaro Gattuso szövetségi kapitány a Cagliari védője, Marco Palestra személyében egy újoncot is meghívott az együttesbe, amely Bergamóban fogadja az északíreket, sikere esetén pedig öt nappal később Wales vagy Bosznia-Hercegovina csapatával találkozik.

A négyszeres győztes olaszok a legutóbbi két világbajnokságról lemaradtak.

AZ OLASZ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City – Anglia), Alex Meret (Napoli).
Védők: Alessandro Bastoni (Internazionale), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal – Anglia), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC – Franciaország ), Federico Dimarco (Internazionale), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli)
Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Internazionale), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (AS Roma), Sandro Tonali (Newcastle United – Anglia)
Támadók: Federico Chiesa (Liverpool – Anglia), Francesco Pio Esposito (Internazionale), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah – Szaúd-Arábia), Gianluca Scamacca (Atalanta)

 

foci vb 2026 vb 2026 olasz válogatott Gennaro Gattuso vb-pótselejtező Federico Chiesa olasz labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Az irániak készülnek a labdarúgó-világbajnokságra

Foci vb 2026
Tegnap, 17:06

Vb 2026: szerződést hosszabbított az írek szövetségi kapitánya

Foci vb 2026
Tegnap, 16:52

Luka Modric neve mellé új szerepkör kerül

Foci vb 2026
2026.03.17. 10:17

Vb 2026: Irán nem lépett vissza, de az Egyesült Államok helyett Mexikóban szeretne játszani

Foci vb 2026
2026.03.17. 08:51

Egyre trehányabb olasz meló – Bobory Balázs publicisztikája

Olasz labdarúgás
2026.03.13. 23:50

A FIFA mérlegeli, mit tegyen, ha Irán visszalép a nyári labdarúgó-világbajnokságtól

Foci vb 2026
2026.03.12. 11:00

Az iráni sportminiszter szerint ki van zárva, hogy ott legyenek a labdarúgó-világbajnokságon

Foci vb 2026
2026.03.11. 12:57

Infantino szerint Trump biztosította a FIFA-t Irán vb-részvételéről

Foci vb 2026
2026.03.11. 09:52
Ezek is érdekelhetik