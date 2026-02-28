Tóth Alex a játékperceiért, a Bournemouth Európáért küzd
A naptári évet tekintve a Premier League egyik legjobb csapata a januárban többek között Tóth Alexszel megerősített AFC Bournemouth, így nem csoda, hogy a hétvégi, Sunderland elleni bajnoki előtt szinte már kötelező győzelemről beszélnek a szakírók. Andoni Iraola alakulata csak egyszer kapott ki 2026-ban, mindjárt az újév első játéknapján a listavezető Arsenaltól (1–3), azóta viszont négy győzelem és három döntetlen a mérlege, és már az európai kupaindulást érő helyeket ostromolja. Jóllehet, a veretlenségi szériát megelőzően tizenegy fordulón át nyeretlen maradt a Bournemouth, azt megelőzően pedig nyolc bajnokin veretlen, tehát érdekes ingadozást mutat a csapat formája.
„Szerintem, ez gyakrabban előfordul, mint gondolnánk – vélekedett a helyzetről a spanyol menedzser a bajnokit felvezető pénteki sajtótájékoztatóján. – Nálunk némileg szélsőséges értéket mutat a formaalakulás, de ha megnézzük a körülöttünk lévő csapatokat, hasonló a kép. Jó sorozatok, rossz sorozatok, ez így megy. A sűrű menetrend is hatást gyakorolt az eredményekre, de összességében elég következetesen játszottunk, még ha kívülről máshogy is tűnik.”
Nos, a hétvégi vendéggel épp a hullámvölgyben találkozott legutóbb a Bournemouth, az ősszel ugyanis 3–2-re nyert a Sunderland, amely ellen Iraola most is óvatosságra int.
„Hiába vezettünk ellenük kettő-egyre, a második félidőben két pontrúgásból fordítottak, márpedig ezzel a fenyegetéssel szombaton is szembe kell néznünk, mert változatlanul életveszélyesek az állított labdás szituációkból” – mondta a piros-feketék menedzsere.
Magyar szempontból a legfontosabb kérdés, hogy milyen szerepet kaphat Tóth Alex a meccsen. A fiatal magyar középpályás két fordulóval ezelőtt, az Everton ellen kezdőként csaknem egy órát játszhatott, de az ezt megelőző, illetve az ezt követő játéknapokon (az Aston Villa, illetve a West Ham ellen) nem állhatott be a kispadról.
„Úgy fest, Alex szombaton a cserék között kap helyet a Sunderland elleni mérkőzésen – mondta lapunknak Alexander Smith, a Bournemouth Daily Echo vezető szakírója. – Tyler Adams, aki az idény elején kimagaslóan játszott a sérülése előtt, visszatért, Alex Scott is remek formában, így elképesztően kiélezett a középpályások versenyfutása a bajnokság hátralévő részében. Tóth Alex minden bizonnyal megkapja a maga perceit, akár kezdőként, akár csereként, de a Sunderland ellen inkább az tűnik valószínűnek, hogy a kispadról száll be a játékba.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
13.30: AFC Bournemouth–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brentford
16.00: Liverpool FC–West Ham United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Newcastle United–Everton
18.30: Leeds United–Manchester City (Tv: Spíler1)
