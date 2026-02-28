Nemzeti Sportrádió

MotoGP: furcsa befutó, Acosta nyerte a sprintfutamot Thaiföldön

2026.02.28. 11:59
Marc Márquez és Pedro Acosta küzdelme a sprintfutamon (Fotó: AFP)
A KTM-s Pedro Acosta nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájának szombati sprintfutamát az idénynyitó thaiföldi versenyen, miután a versenybíróság utasította a címvédő és szabálytalankodó ducatis Marc Márquezt, hogy engedje el.

 

A 13 körös verseny végig tele volt feszültséggel. Az élről induló olasz Marco Bezzecchi korán kiesett, a két spanyol pilóta pedig ezután fej fej mellett küzdött a győzelemért. Hol egyikük, hol másikuk vezetett, majd az utolsó előtti körben a hétszeres MotoGp-világbajnok Márquez agresszíven védte pozícióját előzni akaró ellenfelével szemben. A versenybírók úgy ítélték meg, hogy szabálytalanság történt és utasították az éllovast, hogy adja át a helyét riválisának, így Acosta haladt át elsőként a célvonalon.

A harmadik helyen is egy spanyol versenyző, Raúl Fernández (Trackhouse Racing) végzett.

Az idény első GP-je vasárnap, magyar idő szerint 9 órakor kezdődik Buriramban.

 

