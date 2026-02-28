MotoGP: furcsa befutó, Acosta nyerte a sprintfutamot Thaiföldön

A KTM-s Pedro Acosta nyerte a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoGP kategóriájának szombati sprintfutamát az idénynyitó thaiföldi versenyen, miután a versenybíróság utasította a címvédő és szabálytalankodó ducatis Marc Márquezt, hogy engedje el.
A 13 körös verseny végig tele volt feszültséggel. Az élről induló olasz Marco Bezzecchi korán kiesett, a két spanyol pilóta pedig ezután fej fej mellett küzdött a győzelemért. Hol egyikük, hol másikuk vezetett, majd az utolsó előtti körben a hétszeres MotoGp-világbajnok Márquez agresszíven védte pozícióját előzni akaró ellenfelével szemben. A versenybírók úgy ítélték meg, hogy szabálytalanság történt és utasították az éllovast, hogy adja át a helyét riválisának, így Acosta haladt át elsőként a célvonalon.
A harmadik helyen is egy spanyol versenyző, Raúl Fernández (Trackhouse Racing) végzett.
Az idény első GP-je vasárnap, magyar idő szerint 9 órakor kezdődik Buriramban.
Egyéb autó-motor
2026.02.26. 13:35
Megállítja-e valaki a tizedik vb-címére hajtó Marc Márquezt?
A hétvégén indul a MotoGP új idénye, amely június elején érkezik a Balaton Parkba.
Legfrissebb hírek
MotoGP: utcai pályára költözik az Ausztrál Nagydíj
Egyéb egyéni
2026.02.19. 10:43
Thaiföldön 2031-ig biztosan lesz MotoGP-futam
Egyéb autó-motor
2025.11.12. 13:36
Bulega pótolja Márquezt az utolsó két futamon
Egyéb autó-motor
2025.10.31. 14:36
Ezek is érdekelhetik