Hivatalos: Lukács Péter a nyártól Szegeden folytatja

2026.02.28. 10:21
Lukács Péter a nyártól Szegeden folytatja (Fotó: Árvai Károly, archív)
Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy kétéves szerződést kötött a magyar válogatott irányítóval, Lukács Péterrel, aki a nyáron csatlakozik a klubhoz.

„Hatalmas öröm számomra, hogy egy ilyen komoly múlttal és eredménnyel rendelkező klub szerződtetett, és a nyártól magamra ölthetem az OTP Bank-Pick Szeged szerelését. Nagy várakozás és izgalom dolgozik bennem, hogy elkezdhessük a közös a munkát. A csapatot, a leendő társakat nem igazán kell bemutatni nekem, mindenkit jól ismerek, tavaly nyáron pedig az elverumi nemzetközi tornán már meg is mérkőztünk egymással. Nagy megtiszteltetés volt a szegedi klub megkeresése, örömmel írtam alá a szerződésem, és már nagyon várom, hogy Európa egyik legszebb arénájában, fantasztikus szurkolótábor előtt léphessek pályára” – nyilatkozta Lukács Péter a szegedi klubhonlapnak.

Lukács Péter – aki 2023-ban tagja volt a junior-világbajnokságon ezüstérmet szerzett magyar csapatnak – a PLER-ben kezdte pályafutását, innen került 2015-ben az FTC-hez. 2020-ban Veszprémbe igazolt, majd 2023-ban kölcsönbe került a norvég Elverumhoz. Jelenlegi csapatával vezeti a norvég bajnokságot, megelőzve a BL-ben is induló Kolstad gárdáját. Az irányító remek idényt fut az Európa-ligában, eddig 54 gólt dobott. A januári Európa-bajnokságon pedig pályára lépett a magyar felnőttválogatottban is. 

„Mindig jó érzés arról hírt adnunk, hogy tehetséges magyar játékossal kötöttünk szerződést. Sikerült megállapodnunk az irányító Lukács Péterrel, akivel a nyártól, 2026. július 1-től 2028. június 30-ig írtunk alá megállapodást. A válogatott irányító, akinek játékát régóta figyeltük, a norvég Elverum Handball együttesének meghatározó tagja. Az idei szezonban eredményesen játszik, a góljai mellett a játékszervezésben is jeleskedik. Nagy öröm számunkra, hogy a keretben egy újabb magyar fiatal kaphat majd szerepet” – nyilatkozta a Szeged cégvezetője, Kiss Bence.

 

