A legjobb magyar atléták Nyíregyházán versenyeznek a bajnoki címért

A csupán néhány hetes fedett pályás időszak legfontosabb hazai megméretése természetesen most is az országos bajnokság, amelyet immár az 52. alkalommal rendeznek meg. A viadal helyszíne, ahogyan 2022 óta mindig, idén is a Nyíregyházi Atlétikai Központ impozáns beltéri pályája. Ráadásképp a verseny kiegészül a téli dobó országos bajnoksággal, amely a szintén az elmúlt években átadott kinti pályán lesz.

Ennek köszönhetően hosszú, csaknem 500 kilométeres út vár a háromszoros vb-bronzérmes Halász Bencére és szombathelyi társaira. Az előző idényt lezáró tokiói vb-n három magyar kalapácsvető is bejutott a vb-döntőbe, amire 2001 óta nem volt példa. Kíváncsian várhatjuk, hogy a tavaly nyáron az egyéni legjobbját 83.18 méterre javító klasszisunk mellett hogyan teljesít Dobó SE-s csapattársa, Rába Dániel, illetve a Haladás VSE színeiben szereplő Szabados Ármin.

A kinti dobópályákon a kalapácsvetőket és a gerelyhajítókat csak vasárnap láthatjuk, előtte szombaton még a diszkoszvetőké lesz a főszerep. A súlylökők ilyenkor fedett pályán állnak a dobókörbe. Az előrejelzések szerint a hétvégén 13-15 fokos, szikrázó napsütéses, kora tavaszias idő lesz Nyíregyházán. A nyíregyházi fedett pálya kialakítása miatt ezekből a napsugarakból mindenki részesülhet, viszont a többiek még ennél is ideálisabb hőmérsékletben mutathatják meg, hogyan sikerült a téli felkészülésük. A 60 méteres gátfutás országos csúcstartója, Kozák Luca bizakodóan várja versenyszáma mellett a 60 m síkot is, amire hosszú idő után nevezett be ismét.

„Összességében eredményes volt a felkészülésem, a kéthetes januári edzőtáborom kimondottan jól sikerült – mondta Kozák Luca. – A terv, hogy versenyről versenyre egyre jobban fussak, eddig összejött, igyekszem a tendenciát az ob-n is tartani. Ostravában még nem volt az igazi, Metzben már szépen alakult, Belgrádban pedig két jót futottam. A múlt hétre nem találtunk versenyt, ezért beiktattunk még egy hét tréninget, részben ezért is futok 60 m síkon is. Kell még egy éles futás a lábamba, jót fog tenni az extra terhelés, hiszen a vb-n megint egy napon kellene hármat futnom gáton.”

A Belgrádban elért 7.98-as idejével a második hely mellett a vb-szintet is teljesítette Kozák, így már ez a teher is lekerült róla. A tél legnagyobb eseményére, a fedett pályás vb-re március 20. és 22. között a lengyelországi Torunban kerül sor. Ám előtte még Nyíregyházán szeretne bizonyítani, fő számában, 60 m gáton tavaly Tóth Anna legyőzte (szabadtéren 100 m gáton visszavágott), azonban fiatal riválisa sérülés miatt kihagyja az ob-t, ami neki is új helyzetet hozott.

„Anna nem indul, úgyhogy a győzelemhez ezúttal nem feltétlenül kell majd nyolc másodpercen belül futni. Sajnálom, hogy nem tud rajthoz állni, mert ha van erős ellenfél, akkor könnyebb jó időt elérni. Viszont jól mennek az edzések, így mégis egy 7.98-nál jobb eredményben reménykedem, kellően erősnek érzem magam hozzá” – bizakodik a 29 éves atléta, aki 7.92-vel tartja a magyar csúcsot.

Nem ő lesz az egyetlen rekorder, akit a hétvégén láthatunk, 60 méteren Takács Boglárka és Illovszky Dominik is rajthoz áll. Takácsnak a vb-induláshoz egy tizedet javulnia kellene a téli formájához képest szombaton, Illovszky ebből a szempontból is biztonságban érezheti magát. Molnár Attilának szintén nem kell aggódnia, Európa-bajnok négyszázasunk ugyanúgy csak 200 méterre nevezett, mint egy évvel ezelőtt. Az ügyességi számokban versenyzők közül érdemes lesz odafigyelni a két legjobb rúdugróra, Klekner Hangára és Böndör Mártonra, valamint a még mindig csak a 19. születésnapja felé közeledő, érettségi előtt álló Bátori Liliannára, akinek már 192 centis magasugrása is volt a télen.

Extra fűszert adhatnak a vasárnapi 3000 méteres futamokhoz kiváló triatlonosaink, a tervek szerint az Eb-aranyérmes Lehmann Csongor és tiszaújvárosi csapattársai, Kiss Gergely és Kovács Gyula mellett a sérüléséből visszatérő U23-as világbajnok Horváth Karolina adhatja fel a leckét a Palkovits Istvánhoz, Szögi Istvánhoz és Urbán Zitához hasonló legjobbaknak. Szintén láthatjuk a kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világbajnok Ekler Lucát, aki távolugrás mellett hármasugrásban is nevezett.

52. FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA

A szombati program. 15.45: 60 m, nők, előfutamok. 15.55: hármas, férfiak, döntő. 16.00: rúd, nők, döntő. 16.10: 60 m, férfiak, előfutamok. 16.30: súly, nők, döntő. 17.05: 60 m, nők, B-döntő. 17.10: 60 m, nők, döntő. 17.15: hármas, nők, döntő. 17.20: 60 m, férfiak, B-döntő. 17.25: 60 m, férfiak, döntő. 17.35: súly, férfiak, döntő. 17.40: 1500 m, nők, döntő. 17.50: 1500 m, férfiak, döntő. 18.00: 400 m, férfiak, döntő. 18.10: magas, férfiak, döntő. 18.20: 400 m, nők, döntő

TÉLI DOBÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA

A szombati program. 13.55: diszkosz, nők, döntő. 15.10: diszkosz, férfiak, döntő