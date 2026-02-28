NS-képeslap: pályák és öltözők újultak meg

Nemzeti Sportrádió

2026.02.28.
Rovatunkban az elmúlt években megújuló vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Söptéről érkezett képeslap. 

Hétszáznál alig valamivel többen élnek a Vas vármegyei Söptén, ennek ellenére az 1943-ban alapított klubban 150 igazolt játékos sportol, beleértve azt a száz gyermeket is, akik közül sokan a környező településekről járnak edzésekre.

A felnőttegyüttes 2022 nyarán felkérésre került a vármegyei futballbajnokság első osztályába, s a hetedik helyen várja a Csákánydoroszló elleni szombati, első tavaszi bajnokit. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a létesítmények terén is a környék legjobbjai közé tartozik a klub.

Az utóbbi években több mint 100 millió forintot költhettek az öltözőre, a tárolókra, valamint a centerpályára és a kis méretű műfüves pálya építésére, kizárólag a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és a kormány támogatásának köszönhetően.

Természetesen önműködő öntözőrendszer és világítás is működik a pálya körül, emellett napelemek találhatók az öltöző épületének tetején. A helyiek büszkék arra, hogy a hazai öltöző falát az Aranycsapatról készült fotók ékesítik, aminek csodájára járnak az ellenfelek.

 

