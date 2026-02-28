NS-képeslap: pályák és öltözők újultak meg

Hétszáznál alig valamivel többen élnek a Vas vármegyei Söptén, ennek ellenére az 1943-ban alapított klubban 150 igazolt játékos sportol, beleértve azt a száz gyermeket is, akik közül sokan a környező településekről járnak edzésekre.

A felnőttegyüttes 2022 nyarán felkérésre került a vármegyei futballbajnokság első osztályába, s a hetedik helyen várja a Csákánydoroszló elleni szombati, első tavaszi bajnokit. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a létesítmények terén is a környék legjobbjai közé tartozik a klub.

Az utóbbi években több mint 100 millió forintot költhettek az öltözőre, a tárolókra, valamint a centerpályára és a kis méretű műfüves pálya építésére, kizárólag a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és a kormány támogatásának köszönhetően.

Természetesen önműködő öntözőrendszer és világítás is működik a pálya körül, emellett napelemek találhatók az öltöző épületének tetején. A helyiek büszkék arra, hogy a hazai öltöző falát az Aranycsapatról készült fotók ékesítik, aminek csodájára járnak az ellenfelek.