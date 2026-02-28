Nemzeti Sportrádió

NHL: három góllal kikapott a Minnesota, fordított az Anaheim

P. K.P. K.
2026.02.28. 11:30
null
A Utah Mammoth öt gólt ütött a Monnesota Wild ellen (Fotó: facebook.com/UtahMammoth)
Címkék
jégkorong NHL Minnesota Wild Anaheim Ducks
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján négy meccset rendeztek.

 

 

Az NHL Nyugati főcsoportjában 2. helyen álló Minnesota a második harmadban már 3–0-s hátrányba került a Utah vendégeként, és végül 5–2-es vereséget szenvedett.

Az Anaheim viszont kétgólos hátrányból fordítva, hosszabbításban győzött 5–4-re a Winnipeg ellen. A Buffalo idegenben, a Washington otthon nyert 3–2-re a Florida, illetve a Vegas ellen. 

NHL
ALAPSZAKASZ
Florida Panthers–Buffalo Sabres 2–3
Washington Capitals–Vegas Golden Knights 3–2
Utah Mammoth–Minnesota Wild 5–2
Anaheim Ducks–Winnipeg Jets 5–4 – hosszabbítás után

 

jégkorong NHL Minnesota Wild Anaheim Ducks
Legfrissebb hírek

NHL: McDavid már 100 pontos az idényben, 8–1-re nyert az Oilers

Amerikai sportok
Tegnap, 10:52

Farkas Roland: Mindenki hitt magában és a társaiban a BJA-nál

Jégkorong
2026.02.26. 15:33

NHL: 50 góllal folytatódott a bajnokság az olimpia után

Amerikai sportok
2026.02.26. 11:01

Donald Trump kedden a Fehér Házban fogadta a téli olimpián aranyérmes amerikai férfi jégkorong-válogatott tagjait

Téli olimpia 2026
2026.02.25. 12:30

Az NHL-sztárok remek tornát és döntőt varázsoltak a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.24. 06:46

Nem játszhat az elődöntő ötödik meccsén a BJA cseh légiósa

Jégkorong
2026.02.23. 14:18

Újpesten, az ötödik meccsen dől el az UTE–BJA HC párharc az ob I-ben

Jégkorong
2026.02.22. 20:49

Hosszabbítás döntött, fantasztikus fináléban az Egyesült Államok nyerte meg a férfi hokitornát

Téli olimpia 2026
2026.02.22. 17:05
Ezek is érdekelhetik