NHL: három góllal kikapott a Minnesota, fordított az Anaheim
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján négy meccset rendeztek.
Az NHL Nyugati főcsoportjában 2. helyen álló Minnesota a második harmadban már 3–0-s hátrányba került a Utah vendégeként, és végül 5–2-es vereséget szenvedett.
Az Anaheim viszont kétgólos hátrányból fordítva, hosszabbításban győzött 5–4-re a Winnipeg ellen. A Buffalo idegenben, a Washington otthon nyert 3–2-re a Florida, illetve a Vegas ellen.
NHL
ALAPSZAKASZ
Florida Panthers–Buffalo Sabres 2–3
Washington Capitals–Vegas Golden Knights 3–2
Utah Mammoth–Minnesota Wild 5–2
Anaheim Ducks–Winnipeg Jets 5–4 – hosszabbítás után
