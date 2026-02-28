NHL: három góllal kikapott a Minnesota, fordított az Anaheim

Az NHL Nyugati főcsoportjában 2. helyen álló Minnesota a második harmadban már 3–0-s hátrányba került a Utah vendégeként, és végül 5–2-es vereséget szenvedett.

Az Anaheim viszont kétgólos hátrányból fordítva, hosszabbításban győzött 5–4-re a Winnipeg ellen. A Buffalo idegenben, a Washington otthon nyert 3–2-re a Florida, illetve a Vegas ellen.

NHL

ALAPSZAKASZ

Florida Panthers–Buffalo Sabres 2–3

Washington Capitals–Vegas Golden Knights 3–2

Utah Mammoth–Minnesota Wild 5–2

Anaheim Ducks–Winnipeg Jets 5–4 – hosszabbítás után