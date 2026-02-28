Nemzeti Sportrádió

Ezúttal is fontos szerep juthat a fiataloknak az NB II-ben

2026.02.28. 10:02
null
Fotó: Dömötör Csaba, archív
A feljutásért és a bennmaradásért zajló csaták mellett a fiatal játékosok egyre hangsúlyosabb szerepvállalása is meghatározhatja az NB II történéseit.

Szombaton lépnek pályára a Mol Magyar Kupában még álló NB II-es csapatok, az ETO FC-hez utazó Kecskemétre, a DVTK-val összecsapó Budapest Honvédra, valamint a ZTE FC-vel találkozó Soroksárra is egy nappal előre hozott bajnoki vár a 20. fordulóban. A kispestiek Csákváron tehetnek újabb lépést a feljutás felé vezető úton, az élvonalba vágyó KTE a bennmaradásért teperő Budafokot fogadja, míg a másodosztályú tagságát megőrizni kívánó soroksáriak Mezőkövesden vendégszerepelnek. A vasárnap is tartogat izgalmakat: a második helyezett Vasas Tiszakécskén lép pályára, míg az Ajka–Szentlőrinc meccs a bennmaradás szempontjából lehet kiemelt jelentőségű.

A 20. forduló azonban nemcsak a pályán zajló harc miatt ígérkezik érdekesnek, hanem a fiatalok szerepvállalása miatt is. Az NB II versenykiírása értelmében minden csapatnak legalább két, 2006. január 1-je után született labdarúgót kell végig a pályán tartania, így ezúttal is érdemes figyelni, kik élnek a lehetőséggel. Az őszi szezonban kifejezetten ígéretes játékot láthattunk többek között Szamosi Ádámtól (Honvéd, 19 éves), Győrfi Milántól (Kecskemét, 19), Bakó Sámueltől (Kozármisleny, 19) vagy éppen Vidnyánszky Mátyástól (Mezőkövesd, 20), de rajtuk kívül is tucatszám lépnek pályára fiatal labdarúgók a ligában, hogy rutint szerezzenek felnőttszinten.

A kooperációs szerződéseknek tulajdoníthatóan rengeteg NB I-es csapat szerepelteti a másodosztályban a tehetségeit. Érdemes odafigyelni a Kozármislenyben szereplő László Krisztiánra, aki az MTK Budapest kötelékében mutatott jó játékot ebben az évben három mérkőzésen a középpályán, amolyan előretolt irányítóként, valamint Gólik Benjáminra is, aki a Ferencváros labdarúgójaként jut értékes játéklehetőséghez a soroksári támadósorban.

Szép számmal akadnak olyanok, akik még a nyáron szerződtek az NB II-be, mondván a klub játékosaként nagyobb eséllyel épülhetnek be a csapatba. A Kecskemét a Puskás Akadémiától megszerzett Szojma Andrással csinált jó üzletet, mivel a 19 éves belső védő meggyőzően teljesít, míg Mezőkövesden az Istrától hazacsábított Vörös Barna (középpályás, 18) mutatta meg tudását. Ki lehet még emelni a Tiszakécskén belső védőként futballozó Visinka Valentint, a Szentlőrincen balhátvédként szereplő Márta Leventét, az Ajkán középhátvédet játszó Bacsa Milánt, valamint a Békéscsabán a középpálya tengelyében szereplő Balla Kevint, mindannyian élnek a lehetőséggel.

Példájukat követve több játékos szerződött NB II-es klubba a téli átigazolási időszakban. A korábbi korosztályos válogatott Szekér Botond az osztrák Gloggnitz csapatától került Tiszakécskére, de a 2007-es születésű belső védőhöz hasonlóan Esery Desmond is aláírt, ő 2008-asként a Vasas utánpótlásából érkezve harcolta ki hamar az első számú kapus pozícióját. A Honvéd tartalékjából igazolt Szabó Ákos az eddigi négy idei bajnokin pályára lépett a Szegedben, míg a Haladástól megszerzett Papp Máté Ajkán mutatkozott be 2009-esként.

NB II
20. FORDULÓ
Február 28., szombat
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC
15.00: Kecskeméti TE–Budafoki MTE
15.00: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC
Március 1., vasárnap
14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc
Március 2., hétfő
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

Az NSO-n mindegyik mérkőzést élő szöveges tudósítással követheti.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Budapest Honvéd

19

13

3

3

37–16

+21

42

  2. Vasas FC

19

12

3

4

32–17

+15

39

  3. Mezőkövesd

19

9

5

5

28–23

+5

32

  4. Kecskeméti TE

19

9

3

7

30–23

+7

30

  5. Csákvár

19

7

8

4

26–23

+3

29

  6. Karcagi SC

19

7

7

5

21–25

–4

28

  7. Szeged-Csanád GA

19

6

7

6

20–19

+1

25

  8. Kozármisleny

19

6

7

6

23–24

–1

25

  9. Videoton FC Fehérvár

19

6

6

7

24–22

+2

24

10. Tiszakécske

19

6

6

7

23–29

–6

24

11. BVSC-Zugló

19

6

3

10

17–20

–3

21

12. Budafoki MTE

19

5

6

8

20–30

–10

21

13. FC Ajka

19

6

1

12

12–23

–11

19

14. Békéscsaba

19

4

7

8

20–30

–10

19

15. Szentlőrinc

19

3

9

7

23–25

–2

18

16. Soroksár SC

19

4

5

10

27–34

–7

17


 

 

