Ezúttal is fontos szerep juthat a fiataloknak az NB II-ben

Szombaton lépnek pályára a Mol Magyar Kupában még álló NB II-es csapatok, az ETO FC-hez utazó Kecskemétre, a DVTK-val összecsapó Budapest Honvédra, valamint a ZTE FC-vel találkozó Soroksárra is egy nappal előre hozott bajnoki vár a 20. fordulóban. A kispestiek Csákváron tehetnek újabb lépést a feljutás felé vezető úton, az élvonalba vágyó KTE a bennmaradásért teperő Budafokot fogadja, míg a másodosztályú tagságát megőrizni kívánó soroksáriak Mezőkövesden vendégszerepelnek. A vasárnap is tartogat izgalmakat: a második helyezett Vasas Tiszakécskén lép pályára, míg az Ajka–Szentlőrinc meccs a bennmaradás szempontjából lehet kiemelt jelentőségű.

A 20. forduló azonban nemcsak a pályán zajló harc miatt ígérkezik érdekesnek, hanem a fiatalok szerepvállalása miatt is. Az NB II versenykiírása értelmében minden csapatnak legalább két, 2006. január 1-je után született labdarúgót kell végig a pályán tartania, így ezúttal is érdemes figyelni, kik élnek a lehetőséggel. Az őszi szezonban kifejezetten ígéretes játékot láthattunk többek között Szamosi Ádámtól (Honvéd, 19 éves), Győrfi Milántól (Kecskemét, 19), Bakó Sámueltől (Kozármisleny, 19) vagy éppen Vidnyánszky Mátyástól (Mezőkövesd, 20), de rajtuk kívül is tucatszám lépnek pályára fiatal labdarúgók a ligában, hogy rutint szerezzenek felnőttszinten.

A kooperációs szerződéseknek tulajdoníthatóan rengeteg NB I-es csapat szerepelteti a másodosztályban a tehetségeit. Érdemes odafigyelni a Kozármislenyben szereplő László Krisztiánra, aki az MTK Budapest kötelékében mutatott jó játékot ebben az évben három mérkőzésen a középpályán, amolyan előretolt irányítóként, valamint Gólik Benjáminra is, aki a Ferencváros labdarúgójaként jut értékes játéklehetőséghez a soroksári támadósorban.

Szép számmal akadnak olyanok, akik még a nyáron szerződtek az NB II-be, mondván a klub játékosaként nagyobb eséllyel épülhetnek be a csapatba. A Kecskemét a Puskás Akadémiától megszerzett Szojma Andrással csinált jó üzletet, mivel a 19 éves belső védő meggyőzően teljesít, míg Mezőkövesden az Istrától hazacsábított Vörös Barna (középpályás, 18) mutatta meg tudását. Ki lehet még emelni a Tiszakécskén belső védőként futballozó Visinka Valentint, a Szentlőrincen balhátvédként szereplő Márta Leventét, az Ajkán középhátvédet játszó Bacsa Milánt, valamint a Békéscsabán a középpálya tengelyében szereplő Balla Kevint, mindannyian élnek a lehetőséggel.

Példájukat követve több játékos szerződött NB II-es klubba a téli átigazolási időszakban. A korábbi korosztályos válogatott Szekér Botond az osztrák Gloggnitz csapatától került Tiszakécskére, de a 2007-es születésű belső védőhöz hasonlóan Esery Desmond is aláírt, ő 2008-asként a Vasas utánpótlásából érkezve harcolta ki hamar az első számú kapus pozícióját. A Honvéd tartalékjából igazolt Szabó Ákos az eddigi négy idei bajnokin pályára lépett a Szegedben, míg a Haladástól megszerzett Papp Máté Ajkán mutatkozott be 2009-esként.

NB II

20. FORDULÓ

Február 28., szombat

14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC

15.00: Kecskeméti TE–Budafoki MTE

15.00: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC

Március 1., vasárnap

14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC

15.00: FC Ajka–Szentlőrinc

Március 2., hétfő

20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

Az NSO-n mindegyik mérkőzést élő szöveges tudósítással követheti.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 19 13 3 3 37–16 +21 42 2. Vasas FC 19 12 3 4 32–17 +15 39 3. Mezőkövesd 19 9 5 5 28–23 +5 32 4. Kecskeméti TE 19 9 3 7 30–23 +7 30 5. Csákvár 19 7 8 4 26–23 +3 29 6. Karcagi SC 19 7 7 5 21–25 –4 28 7. Szeged-Csanád GA 19 6 7 6 20–19 +1 25 8. Kozármisleny 19 6 7 6 23–24 –1 25 9. Videoton FC Fehérvár 19 6 6 7 24–22 +2 24 10. Tiszakécske 19 6 6 7 23–29 –6 24 11. BVSC-Zugló 19 6 3 10 17–20 –3 21 12. Budafoki MTE 19 5 6 8 20–30 –10 21 13. FC Ajka 19 6 1 12 12–23 –11 19 14. Békéscsaba 19 4 7 8 20–30 –10 19 15. Szentlőrinc 19 3 9 7 23–25 –2 18 16. Soroksár SC 19 4 5 10 27–34 –7 17



