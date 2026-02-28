Ezúttal is fontos szerep juthat a fiataloknak az NB II-ben
Szombaton lépnek pályára a Mol Magyar Kupában még álló NB II-es csapatok, az ETO FC-hez utazó Kecskemétre, a DVTK-val összecsapó Budapest Honvédra, valamint a ZTE FC-vel találkozó Soroksárra is egy nappal előre hozott bajnoki vár a 20. fordulóban. A kispestiek Csákváron tehetnek újabb lépést a feljutás felé vezető úton, az élvonalba vágyó KTE a bennmaradásért teperő Budafokot fogadja, míg a másodosztályú tagságát megőrizni kívánó soroksáriak Mezőkövesden vendégszerepelnek. A vasárnap is tartogat izgalmakat: a második helyezett Vasas Tiszakécskén lép pályára, míg az Ajka–Szentlőrinc meccs a bennmaradás szempontjából lehet kiemelt jelentőségű.
A 20. forduló azonban nemcsak a pályán zajló harc miatt ígérkezik érdekesnek, hanem a fiatalok szerepvállalása miatt is. Az NB II versenykiírása értelmében minden csapatnak legalább két, 2006. január 1-je után született labdarúgót kell végig a pályán tartania, így ezúttal is érdemes figyelni, kik élnek a lehetőséggel. Az őszi szezonban kifejezetten ígéretes játékot láthattunk többek között Szamosi Ádámtól (Honvéd, 19 éves), Győrfi Milántól (Kecskemét, 19), Bakó Sámueltől (Kozármisleny, 19) vagy éppen Vidnyánszky Mátyástól (Mezőkövesd, 20), de rajtuk kívül is tucatszám lépnek pályára fiatal labdarúgók a ligában, hogy rutint szerezzenek felnőttszinten.
A kooperációs szerződéseknek tulajdoníthatóan rengeteg NB I-es csapat szerepelteti a másodosztályban a tehetségeit. Érdemes odafigyelni a Kozármislenyben szereplő László Krisztiánra, aki az MTK Budapest kötelékében mutatott jó játékot ebben az évben három mérkőzésen a középpályán, amolyan előretolt irányítóként, valamint Gólik Benjáminra is, aki a Ferencváros labdarúgójaként jut értékes játéklehetőséghez a soroksári támadósorban.
Szép számmal akadnak olyanok, akik még a nyáron szerződtek az NB II-be, mondván a klub játékosaként nagyobb eséllyel épülhetnek be a csapatba. A Kecskemét a Puskás Akadémiától megszerzett Szojma Andrással csinált jó üzletet, mivel a 19 éves belső védő meggyőzően teljesít, míg Mezőkövesden az Istrától hazacsábított Vörös Barna (középpályás, 18) mutatta meg tudását. Ki lehet még emelni a Tiszakécskén belső védőként futballozó Visinka Valentint, a Szentlőrincen balhátvédként szereplő Márta Leventét, az Ajkán középhátvédet játszó Bacsa Milánt, valamint a Békéscsabán a középpálya tengelyében szereplő Balla Kevint, mindannyian élnek a lehetőséggel.
Példájukat követve több játékos szerződött NB II-es klubba a téli átigazolási időszakban. A korábbi korosztályos válogatott Szekér Botond az osztrák Gloggnitz csapatától került Tiszakécskére, de a 2007-es születésű belső védőhöz hasonlóan Esery Desmond is aláírt, ő 2008-asként a Vasas utánpótlásából érkezve harcolta ki hamar az első számú kapus pozícióját. A Honvéd tartalékjából igazolt Szabó Ákos az eddigi négy idei bajnokin pályára lépett a Szegedben, míg a Haladástól megszerzett Papp Máté Ajkán mutatkozott be 2009-esként.
NB II
20. FORDULÓ
Február 28., szombat
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC
15.00: Kecskeméti TE–Budafoki MTE
15.00: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC
Március 1., vasárnap
14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc
Március 2., hétfő
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)
Az NSO-n mindegyik mérkőzést élő szöveges tudósítással követheti.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
19
13
3
3
37–16
+21
42
|2. Vasas FC
19
12
3
4
32–17
+15
39
|3. Mezőkövesd
19
9
5
5
28–23
+5
32
|4. Kecskeméti TE
19
9
3
7
30–23
+7
30
|5. Csákvár
19
7
8
4
26–23
+3
29
|6. Karcagi SC
19
7
7
5
21–25
–4
28
|7. Szeged-Csanád GA
19
6
7
6
20–19
+1
25
|8. Kozármisleny
19
6
7
6
23–24
–1
25
|9. Videoton FC Fehérvár
19
6
6
7
24–22
+2
24
|10. Tiszakécske
19
6
6
7
23–29
–6
24
|11. BVSC-Zugló
19
6
3
10
17–20
–3
21
|12. Budafoki MTE
19
5
6
8
20–30
–10
21
|13. FC Ajka
19
6
1
12
12–23
–11
19
|14. Békéscsaba
19
4
7
8
20–30
–10
19
|15. Szentlőrinc
19
3
9
7
23–25
–2
18
|16. Soroksár SC
19
4
5
10
27–34
–7
17