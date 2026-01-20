Nemzeti Sportrádió

Gianni Infantino az MLSZ-gáláról posztolt; Ceferin Honvéd-felsőt kapott

2026.01.20. 12:27
Csányi Sándor és Gianni Infantino (Fotó: MLSZ)
Csányi Sándor MLSZ Aleksandar Ceferin Gianni Infantino
Mint beszámoltunk róla, hétfő este gálavacsorával ünnepelte fennállása 125. születésnapját a Magyar Labdarúgó-szövetség, az eseményen többek között Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség (FIFA) és Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) elnöke is megjelent. Infantino a közösségi oldalán egy videós összefoglaló kíséretében posztolta az általunk is idézett beszédét, míg Ceferint kedd reggel Csányi Sándor MLSZ-elnök társaságában vendégül látta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akitől Honvéd-felsőt is kapott.

 

Infantino ezzel a videóval foglalta össze a gálavacsorán történteket:

 

Büszkén készülünk Európa legnagyobb futball ünnepére, a Bajnokok Ligája döntőjére és örülünk annak, hogy Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke sikerrel védte meg az európai futballt attól, hogy szűk körű üzleti érdekek eszközévé váljon. A magyar kormány is komoly segítséget nyújtott az UEFA-nak az Európai Szuperliga tervének megakadályozása érdekében” – írta a közös fotó mellé Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

 

Magyar válogatott
14 órája

Gianni Infantino: Aki szereti a futballt, hálás lehet a magyaroknak!

Illusztris vendégek jöttek el köszönteni a 125. születésnapját ünneplő Magyar Labdarúgó-szövetséget (MLSZ).

 

 

Csányi Sándor MLSZ Aleksandar Ceferin Gianni Infantino
Ezek is érdekelhetik