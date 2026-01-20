Gianni Infantino az MLSZ-gáláról posztolt; Ceferin Honvéd-felsőt kapott
Mint beszámoltunk róla, hétfő este gálavacsorával ünnepelte fennállása 125. születésnapját a Magyar Labdarúgó-szövetség, az eseményen többek között Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség (FIFA) és Aleksander Ceferin, az európai szövetség (UEFA) elnöke is megjelent. Infantino a közösségi oldalán egy videós összefoglaló kíséretében posztolta az általunk is idézett beszédét, míg Ceferint kedd reggel Csányi Sándor MLSZ-elnök társaságában vendégül látta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akitől Honvéd-felsőt is kapott.
Infantino ezzel a videóval foglalta össze a gálavacsorán történteket:
„Büszkén készülünk Európa legnagyobb futball ünnepére, a Bajnokok Ligája döntőjére és örülünk annak, hogy Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke sikerrel védte meg az európai futballt attól, hogy szűk körű üzleti érdekek eszközévé váljon. A magyar kormány is komoly segítséget nyújtott az UEFA-nak az Európai Szuperliga tervének megakadályozása érdekében” – írta a közös fotó mellé Facebook-oldalán Szijjártó Péter.
