Vb-selejtező: norvég játékvezető az írek elleni sorsdöntő mérkőzésen
A 37 éves Espen Eskas 2015-ben mutatkozott be a norvég élvonalban, 2017 óta pedig a nemzetközi porondon is foglalkoztatják, az európai elitbírók közé tartozik. Hazájában 178 első osztályú mérkőzésen fújta a sípot.
Az idei vb-selejtezők közül a Németország–Észak-Írország (3–1) és a Skócia–Görögország (3–1) mérkőzéseket vezette.
A magyar válogatottal még sosem találkozott, az íreknek viszont kétszer is vezetett: 2021 októberében 3–0-ra nyertek Azerbajdzsánban vb-selejtezőn, 2024 szeptemberében pedig 2–0-ra kikaptak otthon Görögországtól a Nemzetek Ligájában.
Eskas a magyar klubcsapatok közül kétszer is vezetett a Ferencvárosnak: 2022 szeptemberében a IX. kerületiek idegenben verték 1–0-ra a Monacót az Európa-liga csoportkörében, illetve az idei BL-selejtezők harmadik fordulójában 0–0-t játszottak Bulgáriában a Ludogoreccel.
Munkáját Jan Erik Engan és Isaak Elias Bashevkin segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Sigurd Kringstad lesz. A videóbírói feladatkört a spanyol Juan Martínez Munuera látja el, aki az örményországi meccsünkön negyedik játékvezető volt, az ő munkáját segíti a norvég Kristoffer Hagenes segíti.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
5
3
1
1
|11–6
|+5
|10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
|9–7
|+2
|8
|3. Írország
5
2
1
2
|6–5
|+1
|7
|4. Örményország
5
1
–
4
|2–10
|–8
|3