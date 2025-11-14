Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: norvég játékvezető az írek elleni sorsdöntő mérkőzésen

2025.11.14. 10:35
Espen Eskas (Fotó: Getty Images)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) saját hivatalos honlapján jelentette be, hogy a norvég Espen Eskas vezeti a vasárnapi Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőt.

A 37 éves Espen Eskas 2015-ben mutatkozott be a norvég élvonalban, 2017 óta pedig a nemzetközi porondon is foglalkoztatják, az európai elitbírók közé tartozik. Hazájában 178 első osztályú mérkőzésen fújta a sípot.

Az idei vb-selejtezők közül a Németország–Észak-Írország (3–1) és a Skócia–Görögország (3–1) mérkőzéseket vezette.

A magyar válogatottal még sosem találkozott, az íreknek viszont kétszer is vezetett: 2021 októberében 3–0-ra nyertek Azerbajdzsánban vb-selejtezőn, 2024 szeptemberében pedig 2–0-ra kikaptak otthon Görögországtól a Nemzetek Ligájában.

Eskas a magyar klubcsapatok közül kétszer is vezetett a Ferencvárosnak: 2022 szeptemberében a IX. kerületiek idegenben verték 1–0-ra a Monacót az Európa-liga csoportkörében, illetve az idei BL-selejtezők harmadik fordulójában 0–0-t játszottak Bulgáriában a Ludogoreccel.

Munkáját Jan Erik Engan és Isaak Elias Bashevkin segíti az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezető Sigurd Kringstad lesz. A videóbírói feladatkört a spanyol Juan Martínez Munuera látja el, aki az örményországi meccsünkön negyedik játékvezető volt, az ő munkáját segíti a norvég Kristoffer Hagenes segíti.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

5

3

1

1

11–6+510
2. MAGYARORSZÁG

5

2

2

1

9–7+28
3. Írország

5

2

1

2

6–5+17
4. Örményország

5

1

4

2–10–83

 

