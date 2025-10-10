Negyed gőzzel is simán nyertek a németek Luxemburg ellen a vb-selejtezőben

VERESÉG SZLOVÁKIÁBAN, unalmas játékkal győzelem hazai pályán az északírek ellen. Két meccs után általában már azt számolgatják a német futballkedvelők egy-egy selejtezősorozatban, hogy hányadik fordulóban lesz meg a kijutás, most meg csak három pont szerepelt a válogatott neve mellett a Luxemburg elleni pénteki sinsheimi összecsapás előtt.
A Hoffenheim harmincezer néző befogadására alkalmas stadionjában alighanem rekord született az egy négyzetméterre jutó szemüveges szurkolók számában, de az biztos, hogy mindenki láthatta a Baumann – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Raum – Goretzka, Pavlovic – Adeyemi, Gnabry, Wirtz– Woltemade összeállítású együttes nyomasztó fölényét, a luxemburgiak időnként szemmel sem tudták követni a labda útját. A 4. percben Serge Gnabry hátba lőtte a Newcastle-ban ragyogóan teljesítő Nick Woltemadét, róla pattant a kapuba a labda, de mivel a Bayern München támadója előzőleg lesen állt, a VAR-ozás után maradt a 0–0.
Nem sokáig, mert a balhátvéd David Raum 24 méteres szabadrúgásból, csodálatos mozdulattal ballal a bal sarokba tekerte a labdát, a 31. válogatott fellépésén az első gólját megszerezve. Aztán minden a luxemburgiak nyakába szakadt, Dirk Carlson kezezett a tizenhatoson belül, a játékvezető kiállította, a büntetőt pedig higgadtan értékesítette Joshua Kimmich. Eleve nincs egy súlycsoportban a két együttes, úgyhogy itt érdemben véget is ért a mérkőzés, a szórakoztatóan futballozó, a játékot élvező németek végül 4–0-ra győztek, s ha így folytatják, nem lesz gond a vb-re jutással.
Gond legfeljebb a tengerentúli tornán lehet, elvégre 2014-es aranyérme óta nem játszott kieséses világbajnoki meccset a Nationalelf...
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
A-CSOPORT
4. forduló
Németország–Luxemburg 4–0 (Raum 12., Kimmich 21., 50. – az elsőt 11-esből, Gnabry 48.)
Kiállítva: Carlson (Luxemburg, 20.)
Észak-Írország–Szlovákia 2–0 (Hrosovszky 18. – öngól, Hume 81.)
A-CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
1. Németország
3
2
–
1
7–3
+4
6
2. Észak-Írország
3
2
–
1
6–4
+2
6
3. Szlovákia
3
2
–
1
3–2
+1
6
4. Luxemburg
3
–
–
3
1–8
–7
0