Bűnösnek találták a 14 éves lány szexuális zaklatásával vádolt korábbi FTC-légióst

Bűnösnek találták Justin Habert 15 év alatti személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés vádjában, amiért felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, valamint bekerült a regisztrált szexuális bűnelkövetők nyilvántartásába – számolt be róla a Malta Today és a The Maltese Herald is.

A vád szerint a 44 éves labdarúgó mind szóban, mind gesztusokkal, mint tettekkel kéretlenül közeledett az áldozat felé. A cselekményekre 2020 és 2022 között került sor, amikor a 14 éves lány Haber alkalmazásában állt a marsaxlokki étteremben – a kapus ártatlannak vallotta magát a bíróságon.

A hatóságok 2022-ben kaptak névtelen bejelentést arról, miszerint a futballista szexuális kapcsolatba keveredik egy kamaszlánnyal, valamint egy üzenetváltást is kapott a rendőrség, mely állítólag Haber és egy ismeretlen személy között zajlott. Ezt követően hallgatták meg az áldozatot, aki elmondta, hogy Haber a fenekére csapott, és megkérte, hogy adjon puszit az arcára, majd a férfi szájon is csókolta. Emellett a sértett arról számolt be, hogy Haber meztelen képeket kért tőle – ennek a kérésnek nem tett eleget –, illetve kétszer a szüzességéről kérdezte őt, miközben két alkalommal áthívta magához, hogy szexuális kapcsolatot létesíthessen vele.

Habert 2022. október 6-án letartóztatták, majd ügyvédje jelenlétében tagadta, hogy üzeneteket küldött volna a lánynak, arra hivatkozva, hogy azok túl jól vannak megfogalmazva, miközben ő diszlexiás. Azt elismerte, hogy történt csók és fenékre csapás, s hogy a szüzességéről kérdezte, azt viszont tagadta, hogy a házába invitálta volna a lányt.

A tárgyaláson elhangzott, hogy az áldozat szerint a férfi viselkedése mások előtt normális volt, viszont amikor kettesbe kerültek, Haber megcsókolta a nyakát, arra kérte, ölelje meg, valamint arra biztatta, hogy veszítse el vele a szüzességét, illetve menjen át hozzá a házába vagy a hajójára, de ezekre ő egyaránt nemet mondott. Haber ekkor a vallomásában már azt állította, csak véletlenül ért hozzá a lány fenekéhez, akit nem ő puszilt meg, hanem fordítva, azt pedig tagadta, hogy szájon csókolta volna, és nem hívta át magához, hajója pedig nem is volt az említett időszakban.

A bíróság szerint a futballista nem tudott meggyőző magyarázattal szolgálni cselekedeteire, és egy kollégája szemtanúja is volt a történések egy részének, a sértett vallomását pedig következetesnek és részletesnek látták. A bíróság két év börtönbüntetésre ítélte a férfit, melynek végrehajtását négy évre felfüggesztette. Emellett 7000 eurós bírságot szabtak ki rá, valamint három évre távoltartást rendeltek el, azaz Haber nem mehet az áldozat közelébe.

Nem ez volt az egyetlen bírósági ügye a labdarúgónak, korábban ugyanis egyéves távoltartásra kötelezték a nővérétől, amiért testvérét megfenyegette – olyan üzenetet küldött neki, melyben azt írta, levágja a fejét.

Haber 2009 és 2011 között védett a Ferencvárosban – először kölcsönbe érkezett a Sheffield Unitedtől, majd végleg megszerezte a klub a játékjogát –, az első csapatban 21 tétmérkőzésen állt a kapuban. Az FTC-től a görög AO Kerkirához távozott, azóta pedig hazájában véd, jelenleg a Hibernians FC alkalmazásában áll. A kapus a máltai válogatottban 2004 és 2016 között 54 alkalommal szerepelt, ő őrizte akkor is a kaput, amikor 2006-ban a magyar nemzeti csapat 2–1-re kikapott a Ta'Qaliban található Nemzeti Stadionban Európa-bajnoki selejtezőn.