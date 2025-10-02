Az irániak nem lehetnek ott a vb-sorsoláson

Mehdi Tadzs, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Amir Ghalenoei szövetségi kapitány és további hét FFI-tisztviselő sem lehet ott a 2026-os világbajnokság sorsolásán.

Amir-Mehdi Alavi arról is beszélt, hogy Gianni Infantino FIFA-elnökön keresztül próbálják döntésük megváltoztatására bírni az Egyesült Államok kormányát.

Donald Trump amerikai elnök beutazási tilalmat vezetett be több országgal kapcsolatban, így Iránnal is. Ám a rendelet a jövő évi világbajnokság és a 2028-as olimpia miatt tartalmaz egy olyan kitételt, hogy a sportolók, az edzők, a stáb és a közvetlen családtagok mentességet élveznek a tilalom alól.

Az iráni szakértők szerint a csapatnak és az edzői stábnak nem lesz problémás a beutazás, ám a szövetségi tisztviselőknek, az újságíróknak és a szurkolóknak igen. Az FFI ezért abban reménykedik, hogy a mérkőzéseket nem az Egyesült Államokban, hanem Kanadában és Mexikóban kell játszaniuk.

Irán és az Egyesült Államok között 45 éve nincs diplomáciai kapcsolat.