Az irániak nem lehetnek ott a vb-sorsoláson

2025.10.02. 10:18
Jelen állás szerint az iráni szövetségi kapitány sem lehet ott a vb-sorsoláson (Fotó: Getty Images)
Az Iráni Labdarúgó-szövetség (FFI) szóvivője, Amir-Mehdi Alavi arról számolt be a Shargh című napilapnak, hogy hazája küldöttsége nem lehet ott a jövő évi világbajnokság sorsolásán, amit december 5-én tartanak Washingtonban.

Mehdi Tadzs, az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Amir Ghalenoei szövetségi kapitány és további hét FFI-tisztviselő sem lehet ott a 2026-os világbajnokság sorsolásán.

Amir-Mehdi Alavi arról is beszélt, hogy Gianni Infantino FIFA-elnökön keresztül próbálják döntésük megváltoztatására bírni az Egyesült Államok kormányát. 

Donald Trump amerikai elnök beutazási tilalmat vezetett be több országgal kapcsolatban, így Iránnal is. Ám a rendelet a jövő évi világbajnokság és a 2028-as olimpia miatt tartalmaz egy olyan kitételt, hogy a sportolók, az edzők, a stáb és a közvetlen családtagok mentességet élveznek a tilalom alól.

Az iráni szakértők szerint a csapatnak és az edzői stábnak nem lesz problémás a beutazás, ám a szövetségi tisztviselőknek, az újságíróknak és a szurkolóknak igen. Az FFI ezért abban reménykedik, hogy a mérkőzéseket nem az Egyesült Államokban, hanem Kanadában és Mexikóban kell játszaniuk.

Irán és az Egyesült Államok között 45 éve nincs diplomáciai kapcsolat.

 

foci vb 2026 Irán Donald Trump
