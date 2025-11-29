Vámos Petra: Ugyanúgy fontos, hogy élesek legyünk!

Az afrikaiaknak az első csoportmérkőzés nagy lehetőség volt a bizonyításra egy náluk sokkal erősebb ellenféllel szemben. Ugyanakkor egy topcsapat sohasem a nyitányra időzíti a csúcsformáját és a motivációs szintje sem ilyenkor éri el a csúcspontját. Mivel a középdöntőben már nem itt szerepelünk, ezért olyan sok idő nem kell, hogy megszokjuk a Maaspoort csarnokban uralkodó puritán körülményeket, kedden már utazhatunk is tovább Rotterdamba.

„Elég hűvös van a csarnokban és odakint is, de azért ilyenkor télen ez nem meglepetés, a legtöbb világversenyen ezzel találkozhatunk. Alkalmazkodnunk kell hozzá, jobban fel kell öltözni a kispadon, a bemelegítésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A magyar szurkolók jó hangulatot teremtettek az első meccsen, ez kisebb csarnok, ezért családiasabb, közelebb érezzük magunkhoz őket” – összegezte a ’s-hertogenbosch-i légkört az irányító.

GOLOVIN VLAGYIMIR: NEM AZ LESZ A CÉL, HOGY MEGALÁZZUK AZ ELLENFELET Fotó: Árvai Károly – Számított, hogy mennyivel győzzük le Szenegált?

– Nem annyira érdekelt a számszerű eredmény – válaszolta Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Szoktuk mondani, hogy a magyarok mindig számolgatnak, gólokat, gólkülönbséget, de ez nem számottevő a folytatás szempontjából. A támadójátékunk nem volt tökéletes, kapkodtunk a befejezéseknél, nem illik ennyi helyzetet kihagyni. A vb előtti kevesebb edzés befolyással volt erre. Szenegál meglepett, mert sokkal jobb volt a felkészülési mérkőzésein, nagyobb ellenállást vártam.

– Miben szeretne fejlődést látni az együttestől?

– Maradjon ilyen a védekezésünk, de lehet, hogy más működik jobban. Nem az a cél, hogy megalázzuk az ellenfelet. Szeretnénk a terhelést ugyanúgy tíz percekre elosztani, mint múlt hét végén a spanyolok ellen: mindenki kerüljön pályára és lendüljön formába!

– Mi a véleménye arról, hogy gyengébb képességű csapatok is itt lehetnek a világbajnokságon, mint amilyen Irán is?

– Az elmúlt években már napirenden volt a kérdés, hogy meddig marad olimpiai sportág a kézilabda. Ha nem ismerik a sportágat a világ többi részén, akkor lehet, hogy kikerül a programból. Nem akarom, hogy így legyen, mert akkor lehet, csak három országban játsszák majd. Iránban a női szakágban három-négy évvel ezelőtt kezdtek el alaposabban a foglalkozni a sportággal, idő kell a fejlődéshez, meglátjuk, hogy tíz év múlva mire lesznek képesek. Ugyan a tudásuk nem a legmagasabb szintű, de tisztelni kell, hogy itt vannak.



A 25 éves játékos 2024 nyara óta Franciaországban légióskodik, rögtön az első idényében beverekedte magát a Metz kezdőcsapatába, a BL négyes döntőig tartó menetelésből 62 góllal és 61 gólpasszal vette ki a részét. A mostani őszre a szerepköre ugyanaz maradt – igaz, a gyermekáldás miatt hiányzó Laura Flippes távolléte miatt néha jobbátlövőt játszik –, elmondása alapján továbbra is élvezi Emmanuel Mayonnade vezetőedző bizalmát, amivel igyekszik is élni. Jó formában érzi magát, válogatottunk azonban nem biztos, hogy az első két csoportmeccsen profitálhat ebből. Bár sokak szerint semmi értelme annak, hogy például második riválisunk, az Iránhoz hasonló szinten lévő csapatok is a vb-n játszhatnak, Vámosnak erről egy kicsit empatikusabb véleménye van.

„Ez nagyon összetett kérdés. A véleményem attól függ, hogy melyik nézőpontba helyezkedem. Ha azt veszem, hogy egy iráni csapatnak mennyit jelent, hogy itt lehet és mérkőzéseket játszhat. Miközben akár a világ legjobb játékosaival is találkoznak és küzdenek a pályán a csoportkörben, ez óriási pluszt adhat nekik, életre szóló emlék is lehet. Ugyanakkor ha a másik oldalt nézem, a legtöbb európai válogatottnak nehéz ilyen csapatok ellen játszani. Teljesen más kézilabda-kultúra, nem annyira képzettek az ellenfél játékosai, ezért benne van a sérülésveszély. Ezt nem mi döntjük el, de megpróbálunk alkalmazkodni, az újabb meccsen megint lesznek olyan szituációk, amelyekben jól lehet különböző taktikákat alkalmazni. Ugyanúgy fontos, hogy élesek legyünk, megfelelően összpontosítsunk, de ne menjünk bele kétes helyzetekbe, amelyek sérülést okozhatnak. Akkor tudunk ezekre figyelni, ha az ember nem veszi félvállról a találkozót.”

Az Irán elleni mérkőzés este fél kilenckor kezdődik.

A pénteki edzés egyik vidám pillanata (Fotó: Árvai Károly)

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ – A SZOMBATI PROGRAM

A-csoport (Rotterdam)

18.00: Románia–Japán

20.30: Dánia–Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Svájc–Szenegál

20.30: Magyarország–Irán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

G-csoport (Stuttgart)

18.00: Brazília–Csehország

20.30: Svédország–Kuba

H-csoport (Trier)

18.00: Angola–Dél-Korea

20.30: Norvégia–Kazahsztán