Vámos Petra: Ugyanúgy fontos, hogy élesek legyünk!
A győztes vb-nyitány talán legfontosabb fejleménye, hogy senki sem sérült meg. A Szenegál elleni 26–17-es diadalból az abszolút újonc Falusi-Udvardi Laura öt góllal vette ki a részét, de hozzá hasonlóan a többiek is könnyedén kerültek ziccerbe. A helyzetkihasználásba még csúsztak hibák, de a világbajnokság első szakaszában ezek még bőven beleférnek.
„Összességében tipikus első mérkőzés volt, picit izgulós, picit pontatlan, de a célt elértük, megnyertük – mondta lapunknak Vámos Petra a pénteki pihenőnapon. – A támadójáték szervezése rövidebb periódusoktól eltekintve jól ment, csapatszinten jól alakítottuk ki a helyzeteket, azt viszont ki kell emelnem, hogy a támadásbefejezéseknél a lövésekbe becsúsztak hibák. Nem elvéve az érdemet a szenegáli kapustól, mert extra teljesítményt nyújtott, de rajtunk is múlt, hogy ennyiszer tudott védeni.”
Szemerey Zsófi elárulta, miért húzza kicsit össze magát mostanában a kapuban
Az afrikaiaknak az első csoportmérkőzés nagy lehetőség volt a bizonyításra egy náluk sokkal erősebb ellenféllel szemben. Ugyanakkor egy topcsapat sohasem a nyitányra időzíti a csúcsformáját és a motivációs szintje sem ilyenkor éri el a csúcspontját. Mivel a középdöntőben már nem itt szerepelünk, ezért olyan sok idő nem kell, hogy megszokjuk a Maaspoort csarnokban uralkodó puritán körülményeket, kedden már utazhatunk is tovább Rotterdamba.
„Elég hűvös van a csarnokban és odakint is, de azért ilyenkor télen ez nem meglepetés, a legtöbb világversenyen ezzel találkozhatunk. Alkalmazkodnunk kell hozzá, jobban fel kell öltözni a kispadon, a bemelegítésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A magyar szurkolók jó hangulatot teremtettek az első meccsen, ez kisebb csarnok, ezért családiasabb, közelebb érezzük magunkhoz őket” – összegezte a ’s-hertogenbosch-i légkört az irányító.
|GOLOVIN VLAGYIMIR: NEM AZ LESZ A CÉL, HOGY MEGALÁZZUK AZ ELLENFELET
– Számított, hogy mennyivel győzzük le Szenegált?
– Miben szeretne fejlődést látni az együttestől?
– Mi a véleménye arról, hogy gyengébb képességű csapatok is itt lehetnek a világbajnokságon, mint amilyen Irán is?
A 25 éves játékos 2024 nyara óta Franciaországban légióskodik, rögtön az első idényében beverekedte magát a Metz kezdőcsapatába, a BL négyes döntőig tartó menetelésből 62 góllal és 61 gólpasszal vette ki a részét. A mostani őszre a szerepköre ugyanaz maradt – igaz, a gyermekáldás miatt hiányzó Laura Flippes távolléte miatt néha jobbátlövőt játszik –, elmondása alapján továbbra is élvezi Emmanuel Mayonnade vezetőedző bizalmát, amivel igyekszik is élni. Jó formában érzi magát, válogatottunk azonban nem biztos, hogy az első két csoportmeccsen profitálhat ebből. Bár sokak szerint semmi értelme annak, hogy például második riválisunk, az Iránhoz hasonló szinten lévő csapatok is a vb-n játszhatnak, Vámosnak erről egy kicsit empatikusabb véleménye van.
„Ez nagyon összetett kérdés. A véleményem attól függ, hogy melyik nézőpontba helyezkedem. Ha azt veszem, hogy egy iráni csapatnak mennyit jelent, hogy itt lehet és mérkőzéseket játszhat. Miközben akár a világ legjobb játékosaival is találkoznak és küzdenek a pályán a csoportkörben, ez óriási pluszt adhat nekik, életre szóló emlék is lehet. Ugyanakkor ha a másik oldalt nézem, a legtöbb európai válogatottnak nehéz ilyen csapatok ellen játszani. Teljesen más kézilabda-kultúra, nem annyira képzettek az ellenfél játékosai, ezért benne van a sérülésveszély. Ezt nem mi döntjük el, de megpróbálunk alkalmazkodni, az újabb meccsen megint lesznek olyan szituációk, amelyekben jól lehet különböző taktikákat alkalmazni. Ugyanúgy fontos, hogy élesek legyünk, megfelelően összpontosítsunk, de ne menjünk bele kétes helyzetekbe, amelyek sérülést okozhatnak. Akkor tudunk ezekre figyelni, ha az ember nem veszi félvállról a találkozót.”
Az Irán elleni mérkőzés este fél kilenckor kezdődik.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ – A SZOMBATI PROGRAM
A-csoport (Rotterdam)
18.00: Románia–Japán
20.30: Dánia–Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch)
18.00: Svájc–Szenegál
20.30: Magyarország–Irán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
G-csoport (Stuttgart)
18.00: Brazília–Csehország
20.30: Svédország–Kuba
H-csoport (Trier)
18.00: Angola–Dél-Korea
20.30: Norvégia–Kazahsztán
27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG
A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir