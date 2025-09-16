A FIFA 355 millió dollárt oszt szét a klubok között a válogatott játékosok után

Az Európai Klubszövetség (ECA) még 2023 márciusában, Budapesten tartott kongresszusán kötött hosszú távú megállapodást a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA), aminek értelmében a következő ciklusban a klubok hetven százalékkal több pénzt kapnak az úgy nevezett kompenzációs díjakból, azaz a válogatottakba delegált labdarúgóik után.

Most a FIFA honlapján közölte, hogy 355 millió amerikai dollárt különítettek el a kluboknak járó díjakra, ami hetven százalékkal nagyobb összeg, mint amit az előző négyéves ciklus alatt szétosztottak.

Közölték azt is, hogy ezentúl már a világbajnoki selejtezőkön részt vevő játékosok után is jár a kompenzáció a kluboknak, függetlenül attól, hogy az adott játékos pályára lépett-e válogatottjában – ha elutazott a nemzeti csapata edzőtáborába, klubja már jogosult a díjra.