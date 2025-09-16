Nemzeti Sportrádió

A FIFA 355 millió dollárt oszt szét a klubok között a válogatott játékosok után

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.16. 17:12
Fotó: Getty Images
Címkék
FIFA foci vb 2026 vb 2026 Európai Klubszövetség Nemzetközi Labdarúgó-szövetség ECA
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hivatalos honlapján közölte, hogy jelentősen, hetven százalékkal nőtt a világbajnoki selejtezőmérkőzéseken és a világbajnokságon szereplő játékosoknak járó díj, ugyanis a szervezet 355 millió amerikai dollárt oszt szét a klubok között.
Kapcsolódó tartalom

ECA: nem volt könnyű, de mindenkinek a javára válik a FIFA-val kötött hosszú távú megállapodás

A megállapodást az ECA-t vezető Nasszer Al-Kelaifi, valamint a FIFA elnöke, Gianni Infantino írta alá.

1.1 milliárd forintot kapott 14 magyar klub a játékosok válogatottbeli szereplése után

A 2020 és 2024 között a nemzeti csapatokban szereplő válogatott játékosok után osztottak el összesen 233 millió eurót 901 klub között.

Az Európai Klubszövetség (ECA) még 2023 márciusában, Budapesten tartott kongresszusán kötött hosszú távú megállapodást a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA), aminek értelmében a következő ciklusban a klubok hetven százalékkal több pénzt kapnak az úgy nevezett kompenzációs díjakból, azaz a válogatottakba delegált labdarúgóik után.

Most a FIFA honlapján közölte, hogy 355 millió amerikai dollárt különítettek el a kluboknak járó díjakra, ami hetven százalékkal nagyobb összeg, mint amit az előző négyéves ciklus alatt szétosztottak.

Közölték azt is, hogy ezentúl már a világbajnoki selejtezőkön részt vevő játékosok után is jár a kompenzáció a kluboknak, függetlenül attól, hogy az adott játékos pályára lépett-e válogatottjában – ha elutazott a nemzeti csapata edzőtáborába, klubja már jogosult a díjra.

FIFA foci vb 2026 vb 2026 Európai Klubszövetség Nemzetközi Labdarúgó-szövetség ECA
Legfrissebb hírek

Cseberből vederbe – kongatja a vészharangot a brazil média a válogatott botladozása után

Foci vb 2026
2025.09.12. 12:25

Marco Caneira: A magyarok sokkal erősebbek az örményeknél

Foci vb 2026
2025.09.12. 09:51

Lukács Dániel: Ha nem vagyok kellően elszánt, talán fodrászként dolgoznék

Magyar válogatott
2025.09.12. 06:38

Visszatért Bilbaóba az Európa-bajnok hátvéd – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2025.09.11. 22:34

Egyelőre nincs döntés arról, játszhat-e külföldön bajnokit a Barca és a Milan

Spanyol labdarúgás
2025.09.11. 20:03

Most sem jutottak ki a vb-re, menesztették a venezuelai kapitányt

Foci vb 2026
2025.09.11. 14:15

„Jó kis csata lesz” – így várják az örmények a budapesti vb-selejtezőt

Magyar válogatott
2025.09.11. 11:52

A Puskás Arénában voltak a legtöbben a szeptemberi, európai vb-selejtezőkön

Foci vb 2026
2025.09.11. 09:05
Ezek is érdekelhetik