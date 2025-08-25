Ancelotti keretet hirdetett, Neymar nem kapott meghívót

Brazília szeptember 4-én Chilével, öt nappal később Bolíviával csap össze vb-selejtezőn, és Carlo Ancelotti szövetségi kapitány kihirdette keretét a két mérkőzésre.

A névsorban nincs ott a Santos csatára, Neymar, visszatért viszont Lucas Paquetá, aki legutóbb azért nem kapott meghívót, mert fogadási csalással vádolták, és eljárás indult ellene.

A Chelsea három játékossal képviselteti magát, Andrey Santos, Estevao és Joao Pedro is ott van Ancelotti kiválasztottjai között.

Dél-Amerikában Argentína vezet 35 ponttal, Ecuadornak és Brazíliának 25 pontja van.

A BRAZIL KERET

Kapusok: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Naszr), Hugo Souza (Corinthians)

Belső védők: Alexsandro (Lille) Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Szélső védők: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)

Középpályások: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle United), Lucas Paquetá (West Ham United).

Támadók: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur)