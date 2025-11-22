Papp Nikoletta: Egyre feljebb lépkedünk a létrán

A tavalyi sikeres Eb-szereplés egyik letéteményese az elmúlt időszakban klasszis hármas védővé érő Papp Nikoletta volt. A 29 éves jobbátlövő klubjában, a CS Minaur Baia Maréban támadó feladatokat is kap, a román együttessel sikerrel megvívott Európa-liga-selejtező visszavágóján például öt gólt szerzett. Hatvanperces játékosként számítanak rá, azaz eltérő a szerepköre, mint Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynál, aki védekezésben használja a képességeit.

„Próbálok a csapatnak azzal is segíteni, hogy információt viszek a pályára. A védekezésünkben természetesen vannak alapszabályok, de minden meccsre más taktikával készülünk attól függően, hogy az ellenfél játékosainak a lövések az erősségei, vagy inkább egy az egy elleni játékban jók” – mondta Papp Nikoletta a Nemzeti Sportnak még a válogatott keddi edzése előtt.

A 2024-es, részben hazai kontinensviadalon a női válogatott 12 év után szerzett ismét érmet (újra Eb-bronzot) nagy világeseményen. Ez akár pluszteherrel is járhat az előttünk álló világbajnokság előtt, de szerencsére játékosaink nem így állnak hozzá.

„Inkább külső nyomást jelenthet, lehet, hogy az emberek elvárásként gondolnak egy jó vébéhelyezésre. Ami biztos, mi nem helyezünk magunkra terhet. Nagyon jól jött ki a lépés az Eb-n, hatalmasat küzdöttünk, bizonyítottuk, hogy nem lehetetlen odaérni. Egyre feljebb lépkedünk a létrán, amit motivációként kell megélnünk. A vébé sem lesz könnyebb, mint az Eb – nyilván az eleje más a két tornának, de utána a mezőnyben ugyanúgy ott lesznek a jó csapatok. Nem szeretnék nagy szavakat, nagy célkitűzéseket mondani, a legfontosabb, hogy stabilak legyünk!”

A játékba lendülést a Szenegállal, Iránnal és Svájccal mérsékelten nehéznek ígérkező világbajnoki csoportkör mellett a most zajló felkészülési torna is segíti. A Posten-kupán csütörtökön Szerbiát 29–25-re vertük meg, a pénteki pihenőnapot követően szombat délután háromnegyed ötkor a házigazda Norvégia következik, majd vasárnap délután kettőkor Spanyolországgal játszunk.

Lehetséges vb-középdöntős ellenfelünk, Dánia sérülés miatt elveszítette a jobbátlövő Mette Tranborgot és a kapus Althea Reinhardtot.

KÉZILABDA

Posten Kupa, női felkészülési torna (Straume), 2. forduló

16.45: Norvégia–Magyarország