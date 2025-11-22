„A mostani határozottan a legnehezebb évem”– Hamilton nem találta a szavakat a Las Vegas-i időmérő után

A száraz körülmények között is nagy kihívást jelentő Las Vegasban egész hétvégén lógott az eső lába, de a Formula–1-es eseményeket elkerülte a nagy esőzés egészen az időmérőig. Már kezdés előtt egy órával megnyílt az ég, és csak a második szakasz kezdetén állt el, így a mezőny eleinte extra esőgumin teljesítette a köreit, és igyekezett pályán tartani az autót, miközben szinte jégkorcsolyázott az aszfalton. A szokatlanul nehéz körülmények és a hűvös időjárás eléggé megizzasztották a résztvevőket, hiszen nehéz volt munkára bírni az abroncsokat, sokat csúszkáltak a versenyzők, és rendre fel-felvillant a sárga zászlós jelzés, hiszen a legtöbben tettek egy-egy kitérőt a bukóterekben.

Többek között a címvédő Max Verstappen, aki nagy esőmenő hírében állt, több körét is elvesztette pályaelhagyás miatt, miközben az addig remek formában versenyző Alexander Albon és Oliver Bearman is falazott. Nem is hatott meglepetésként, hogy váratlan nevek hullottak már az első szakasz végén, igaz, Lewis Hamilton utolsó helye így is nagyot szólt, hiszen a hétszeres világbajnok először zárt úgy a legrosszabb pozícióban, hogy mért kört teljesített. A brit nem is találta a szavakat a csúfosan záruló kvalifikáció után, ráadásul, mint utóbb kiderült, saját magától vette el az esélyt az esetleges javítástól.

Hamilton ugyanis úgy érzékelte, hogy kikéste az utolsó gyors körét, ezért elemelte a lábát a gázról, de rosszul ítélte meg a helyzetet, és még pont a kockás zászló előtt szelte át a célvonalat. A versenyző feltehetően rossz vonalhoz viszonyított (kettő különböző van felfestve, és akkor váltottak pirosra a lámpák, amikor a rajtvonalat érte el). A Ferrari már a felvezető körön jelezte, hogy nagyon szoros lesz a vége, így a brit feltételezhette, hogy valóban lekéste az utolsó próbálkozását, és amikor érdeklődött a rádión, hogy mi a helyzet, akkor már késő volt.

A versenyző a vonal átszelésekor kérdezte meg, hogy biztonságban van-e, vagyis ezen a ponton azt sem közölték még vele, hogy kieső helyen áll, mire a versenymérnöke azt felelte, hogy nyomja. Hamilton ekkor jelezte a piros lámpákat, mielőtt újra közölték volna vele, hogy nyomja, de innentől már menthetetlen volt a helyzet, hiszen elvette. A hétszeres vb-elsőt is kérdezték a történtekkel kapcsolatban, de a versenyző nem érzi úgy, hogy képes lett volna továbbjutni, ha fut még egy kört, ráadásul az előző próbálkozása alkalmával sárga zászlós jelzésbe is belefutott. „Sárga zászló volt, amikor az utolsó kanyarhoz értem, szóval visszavettem, aztán ahogyan átszeltem a vonalat, piros volt. De egyébként sem volt tapadásom, nem gondolom, hogy különbséget jelentett volna.”

„Nem igazán találom a szavakat. Nyilvánvalóan kevés volt, és egyszerűen nem tudtam felmelegíteni a gumikat. Nagy volt az alulkormányzottság, és az egyik első fékem is üvegesedhetett, mert tényleg szenvedtem azzal, hogy lelassítsam az autót a kanyarok előtt. Nagyon bosszantó, hiszen a harmadik szabadedzésen elképesztőnek éreztem a kocsit. Őszintén szólva, azt hittem, hogy nagyszerű napom lesz, de a legrosszabb lett. Ennél nem igazán lehet rosszabb. Nyilván szörnyen érzem magam, egyáltalán nem jó érzés. De nem tehetek mást, el kell engedem. Megpróbálok felzárkózni.”

„Mindent megtettem, amit csak lehetett a felkészülés szempontjából a szabadedzéseken. Csodálatosnak éreztem a harmadik gyakorláson, csak nem tudtam a végén befejezni a mért kört. De úgy éreztem, mi vagyunk a leggyorsabbak. Ezt követően huszadikként zártam az időmérőt... A mostani határozottan a legnehezebb évem – jelentette ki csalódottan, majd amikor arról kérdezték, milyen esélyei lehetnek a versenyen, jelezte, hogy nehéz dolga lesz. – Megpróbálom. Úgy gondolom, nagyon jó az autónk, de nagyon nehéz lesz visszakapaszkodni a huszadik pozícióból.”

A Ferrari és az eső szörnyű párost alkot évek óta (Fotó: AFP)

Ugyan Charles Leclerc egészen az utolsó szakaszig menetelt, végül csak a kilencedik rajtkockát szerezte meg, miután a bukótérben eldobta az utolsó mért körét. A közvélemény nem tartja igazán nagy esőmenőnek a pilótát, ám ő maga úgy érzi, ez inkább a csapatát minősíti. „Ez nem csak a mai napról szól. Ez a helyzet, amióta csatlakoztam a csapathoz, rettenetesen kínlódunk a tapadás megtalálásával ilyen körülmények között. Ez rendkívül frusztráló, mert az alsóbb kategóriákban talán ez volt az egyik legnagyobb erősségem. Valamit nagyon rosszul csinálunk. Fogalmam sincs, mit, a feje tetejére állítottuk az autót.”

„Itt van nekünk Lewis, és korábban Carlos (Sainz Jr.) is, akik más csapatokból jöttek, és megosztották velünk a tapasztalataikat más gépekről, hogy milyen érzés vezetni azokat. Egyszerűen hihetetlenül nehéz tapadást találni ezzel a kocsival, és emellett nagyon-nagyon kiszámíthatatlan is, aminek eredményeként rengeteget hibázunk. Szó sincs róla, hogy ne próbálkoznánk, csapatként tényleg mindent megteszünk, de valamiért még nem találtuk meg az irányt.”

Leclerc már a kvalifikáció előtt tudta, hogy nehéz este vár rá, de nem hagyta, hogy ez befolyásolja. „Mindig semleges hozzáállással ülsz autóba, és nem gondolkodsz túl sokat azon, mi lehet. Néha érnek minket kellemes meglepetések, de valahányszor úgy érezzük, rájöttünk valamire, a következő esős eseményen mindig bebizonyosodik, hogy tévedtünk. Szóval nem gondolok rá, de az edzések után, amikor visszatekintesz az összképre ilyen körülmények között, az nem egy fényes látvány.”

„Világos, hogy előre kell lépnünk ilyen körülmények között, rendkívül nehéz így vezetni. A magam részéről legalábbis csak azt tudom mondani, hogy hihetetlenül nehéz vezetni az autót. Pontosan tudom, hogy mire lenne szükségem ahhoz, hogy gyorsabb legyek, de azt nagyon nehéz elérni. Egyszerűen őrülten szenvedünk vizes pályán. A gumik nem melegszenek fel, és nagyon-nagyon pocsék a tapadás.”

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:47.934 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:48.257 3. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:48.296 4. George Russell brit Mercedes 1:48.803 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:48.961 6. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:49.062 7. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:49.466 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:49.554 9. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:49.872 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:51.540 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:52.781 12. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:52.850 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:52.987 14. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:53.094 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:53.683 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:56.220 17. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:56.314 18. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:56.674 19. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:56.798 20. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:57.115

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Russell 1:53.144 1. Russell 1:50.935 2. Verstappen 1:53.458 2. Hadjar 1:51.120 3. Alonso 1:53.739 3. Sainz 1:51.144 4. Stroll 1:54.416 4. Norris 1:51.379 5. Gasly 1:54.432 5. Verstappen 1:51.593 6. Piastri 1:54.544 6. Lawson 1:51.621 7. Hülkenberg 1:54.555 7. Gasly 1:51.760 8. Ocon 1:54.635 8. Alonso 1:51.865 9. Leclerc 1:54.814 9. Leclerc 1:51.952 10. Lawson 1:54.828 10. Piastri 1:52.126 11. Colapinto 1:54.847 11. Hülkenberg 1:52.781 12. Sainz 1:54.873 12. Stroll 1:52.850 13. Norris 1:55.473 13. Ocon 1:52.987 14. Hadjar 1:55.613 14. Bearman 1:53.094 15. Bearman 1:56.016 15. Colapinto 1:53.683 16. Albon 1:56.220 17. Antonelli 1:56.314 18. Bortoleto 1:56.674 19. Cunoda 1:56.798 20. Hamilton 1:57.115