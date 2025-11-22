Nemzeti Sportrádió

„A mostani határozottan a legnehezebb évem”– Hamilton nem találta a szavakat a Las Vegas-i időmérő után

H. L.H. L.
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 13:34
Nagyszerűen indult, pocsékul zárult – Hamilton utolsó lett az esős időmérőn (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Las Vegas-i Nagydíj Ferrari
A Formula–1-es Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton az utolsó helyen zárta a Las Vegas-i Nagydíj időmérőjét. A brit nem meglepő módon csalódottan vette tudomásul az eredményt, és a mostanit pályafutása legnehezebb évének minősítette. Bevallotta, a harmadik szabadedzésen még úgy érezte, nagyszerű napja lehet, de aztán minden rosszra fordult. Noha a garázs túlsó oldalán Charles Leclerc egészen a Q3-ig menetelt, ő sem volt elragadtatva teljesítményétől.

A száraz körülmények között is nagy kihívást jelentő Las Vegasban egész hétvégén lógott az eső lába, de a Formula–1-es eseményeket elkerülte a nagy esőzés egészen az időmérőig. Már kezdés előtt egy órával megnyílt az ég, és csak a második szakasz kezdetén állt el, így a mezőny eleinte extra esőgumin teljesítette a köreit, és igyekezett pályán tartani az autót, miközben szinte jégkorcsolyázott az aszfalton. A szokatlanul nehéz körülmények és a hűvös időjárás eléggé megizzasztották a résztvevőket, hiszen nehéz volt munkára bírni az abroncsokat, sokat csúszkáltak a versenyzők, és rendre fel-felvillant a sárga zászlós jelzés, hiszen a legtöbben tettek egy-egy kitérőt a bukóterekben. 

Többek között a címvédő Max Verstappen, aki nagy esőmenő hírében állt, több körét is elvesztette pályaelhagyás miatt, miközben az addig remek formában versenyző Alexander Albon és Oliver Bearman is falazott. Nem is hatott meglepetésként, hogy váratlan nevek hullottak már az első szakasz végén, igaz, Lewis Hamilton utolsó helye így is nagyot szólt, hiszen a hétszeres világbajnok először zárt úgy a legrosszabb pozícióban, hogy mért kört teljesített. A brit nem is találta a szavakat a csúfosan záruló kvalifikáció után, ráadásul, mint utóbb kiderült, saját magától vette el az esélyt az esetleges javítástól. 

Hamilton ugyanis úgy érzékelte, hogy kikéste az utolsó gyors körét, ezért elemelte a lábát a gázról, de rosszul ítélte meg a helyzetet, és még pont a kockás zászló előtt szelte át a célvonalat. A versenyző feltehetően rossz vonalhoz viszonyított (kettő különböző van felfestve, és akkor váltottak pirosra a lámpák, amikor a rajtvonalat érte el). A Ferrari már a felvezető körön jelezte, hogy nagyon szoros lesz a vége, így a brit feltételezhette, hogy valóban lekéste az utolsó próbálkozását, és amikor érdeklődött a rádión, hogy mi a helyzet, akkor már késő volt. 

A versenyző a vonal átszelésekor kérdezte meg, hogy biztonságban van-e, vagyis ezen a ponton azt sem közölték még vele, hogy kieső helyen áll, mire a versenymérnöke azt felelte, hogy nyomja. Hamilton ekkor jelezte a piros lámpákat, mielőtt újra közölték volna vele, hogy nyomja, de innentől már menthetetlen volt a helyzet, hiszen elvette. A hétszeres vb-elsőt is kérdezték a történtekkel kapcsolatban, de a versenyző nem érzi úgy, hogy képes lett volna továbbjutni, ha fut még egy kört, ráadásul az előző próbálkozása alkalmával sárga zászlós jelzésbe is belefutott. „Sárga zászló volt, amikor az utolsó kanyarhoz értem, szóval visszavettem, aztán ahogyan átszeltem a vonalat, piros volt. De egyébként sem volt tapadásom, nem gondolom, hogy különbséget jelentett volna.”

„Nem igazán találom a szavakat. Nyilvánvalóan kevés volt, és egyszerűen nem tudtam felmelegíteni a gumikat. Nagy volt az alulkormányzottság, és az egyik első fékem is üvegesedhetett, mert tényleg szenvedtem azzal, hogy lelassítsam az autót a kanyarok előtt. Nagyon bosszantó, hiszen a harmadik szabadedzésen elképesztőnek éreztem a kocsit. Őszintén szólva, azt hittem, hogy nagyszerű napom lesz, de a legrosszabb lett. Ennél nem igazán lehet rosszabb. Nyilván szörnyen érzem magam, egyáltalán nem jó érzés. De nem tehetek mást, el kell engedem. Megpróbálok felzárkózni.”

Mindent megtettem, amit csak lehetett a felkészülés szempontjából a szabadedzéseken. Csodálatosnak éreztem a harmadik gyakorláson, csak nem tudtam a végén befejezni a mért kört. De úgy éreztem, mi vagyunk a leggyorsabbak. Ezt követően huszadikként zártam az időmérőt... A mostani határozottan a legnehezebb évem – jelentette ki csalódottan, majd amikor arról kérdezték, milyen esélyei lehetnek a versenyen, jelezte, hogy nehéz dolga lesz. – Megpróbálom. Úgy gondolom, nagyon jó az autónk, de nagyon nehéz lesz visszakapaszkodni a huszadik pozícióból.”

F1 Grand Prix of Las Vegas - Qualifying
A Ferrari és az eső szörnyű párost alkot évek óta (Fotó: AFP)

Ugyan Charles Leclerc egészen az utolsó szakaszig menetelt, végül csak a kilencedik rajtkockát szerezte meg, miután a bukótérben eldobta az utolsó mért körét. A közvélemény nem tartja igazán nagy esőmenőnek a pilótát, ám ő maga úgy érzi, ez inkább a csapatát minősíti. „Ez nem csak a mai napról szól. Ez a helyzet, amióta csatlakoztam a csapathoz, rettenetesen kínlódunk a tapadás megtalálásával ilyen körülmények között. Ez rendkívül frusztráló, mert az alsóbb kategóriákban talán ez volt az egyik legnagyobb erősségem. Valamit nagyon rosszul csinálunk. Fogalmam sincs, mit, a feje tetejére állítottuk az autót.”

„Itt van nekünk Lewis, és korábban Carlos (Sainz Jr.) is, akik más csapatokból jöttek, és megosztották velünk a tapasztalataikat más gépekről, hogy milyen érzés vezetni azokat. Egyszerűen hihetetlenül nehéz tapadást találni ezzel a kocsival, és emellett nagyon-nagyon kiszámíthatatlan is, aminek eredményeként rengeteget hibázunk. Szó sincs róla, hogy ne próbálkoznánk, csapatként tényleg mindent megteszünk, de valamiért még nem találtuk meg az irányt.”

Leclerc már a kvalifikáció előtt tudta, hogy nehéz este vár rá, de nem hagyta, hogy ez befolyásolja. „Mindig semleges hozzáállással ülsz autóba, és nem gondolkodsz túl sokat azon, mi lehet. Néha érnek minket kellemes meglepetések, de valahányszor úgy érezzük, rájöttünk valamire, a következő esős eseményen mindig bebizonyosodik, hogy tévedtünk. Szóval nem gondolok rá, de az edzések után, amikor visszatekintesz az összképre ilyen körülmények között, az nem egy fényes látvány.”

„Világos, hogy előre kell lépnünk ilyen körülmények között, rendkívül nehéz így vezetni. A magam részéről legalábbis csak azt tudom mondani, hogy hihetetlenül nehéz vezetni az autót. Pontosan tudom, hogy mire lenne szükségem ahhoz, hogy gyorsabb legyek, de azt nagyon nehéz elérni. Egyszerűen őrülten szenvedünk vizes pályán. A gumik nem melegszenek fel, és nagyon-nagyon pocsék a tapadás.”

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:47.934
  2.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:48.257
  3.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:48.296
  4.George RussellbritMercedes1:48.803
  5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:48.961
  6.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:49.062
  7.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:49.466
  8.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:49.554
  9.Charles LeclercmonacóiFerrari1:49.872
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:51.540
11.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:52.781
12.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:52.850
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:52.987
14.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:53.094
15.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:53.683
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:56.220
17.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:56.314
18.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:56.674
19.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:56.798
20.Lewis HamiltonbritFerrari1:57.115

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Russell1:53.144  1.Russell1:50.935
  2.Verstappen1:53.458  2.Hadjar1:51.120
  3.Alonso1:53.739  3.Sainz1:51.144
  4.Stroll1:54.416  4.Norris1:51.379
  5.Gasly1:54.432  5.Verstappen1:51.593
  6.Piastri1:54.544  6.Lawson1:51.621
  7.Hülkenberg1:54.555  7.Gasly1:51.760
  8.Ocon1:54.635  8.Alonso1:51.865
  9.Leclerc1:54.814  9.Leclerc1:51.952
10.Lawson1:54.82810.Piastri1:52.126
11.Colapinto1:54.84711.Hülkenberg1:52.781
12.Sainz1:54.87312.Stroll1:52.850
13.Norris1:55.47313.Ocon1:52.987
14.Hadjar1:55.61314.Bearman1:53.094
15.Bearman1:56.01615.Colapinto1:53.683
16.Albon1:56.220  
17.Antonelli1:56.314  
18.Bortoleto1:56.674  
19.Cunoda1:56.798  
20.Hamilton1:57.115  

 

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:34.802
2. szabadedzés1. Norris 1:33.602
NOVEMBER 22., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:34.054
Időmérő1. Norris 1:47.934
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja5.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

F1 Charles Leclerc Formula–1 Lewis Hamilton időmérő Las Vegas-i Nagydíj Ferrari
Legfrissebb hírek

Norris és Piastri eredménye is veszélyben, mindkét McLarent kizárhatják Las Vegasban!

F1
6 perce

Piastri szinte lemondott a bajnoki címről, szép eredményekkel zárná az évet

F1
18 perce

Verstappen nyert Las Vegasban; Norris óriási lépést tett az első bajnoki címe felé

F1
4 órája

„Nehéz megemészteni” – Piastri tudja, hogy bonyolítja a helyzetét az ötödik hely a bajnoki küzdelemben

F1
16 órája

Norris a pole-ban Verstappen és Sainz előtt; Piastri ötödik az esős Las Vegas-i időmérőn

F1
Tegnap, 6:10

Russell az élen, a két McLaren a mezőny végén a Las Vegas-i időmérő előtt

F1
Tegnap, 2:38

Bizakodó a Mercedes; Norris és Leclerc bejelentkezett a pole-ért; Verstappen óvatos Las Vegasban

F1
2025.11.21. 13:06

Norris-elsőség és meglazuló csatornafedél a piros zászlóval záruló második edzésen Las Vegasban

F1
2025.11.21. 06:12
Ezek is érdekelhetik