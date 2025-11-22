Kedden eldőlhet Marco Rossi sorsa – olvasóink 58%-a marasztalná a kapitányt

A magyar labdarúgás napján, a londoni 6:3 hetvenkettedik évfordulóján, november 25-én, kedden a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnökségi ülésén tesz jelentést a kudarccal zárult világbajnoki selejtezősorozatról Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya. Információnk szerint zárt elnökségi ülésről van szó, ami abban különbözik a klasszikus elnökségi ülésektől, hogy azon a különböző szakbizottsági tagok is részt vesznek, a zárt ülésen viszont csak az elnök és az elnökség tagjai, ez esetben Marco Rossival kiegészülve. Viszont nem rendkívüli ülésről van szó, minden sorozat végén sor kerül ilyenre, a dátum már a nyáron bekerült az MLSZ naptárába, tehát akkor is megtartanák, ha történetesen nem szenved vereséget a válogatott Írország ellen.

A zárt ülésekre jellemző őszinte és bizalmas gondolatcserére van kilátás, amelyre a szövetségi kapitány várhatóan prezentációval készül, az elnökség elé tárja, milyen szempontok szerint zajlott a felkészülés, milyen speciális kritériumok alapján hozta meg a döntéseit, milyen hibák vezettek a kieséshez. A részletes adatok, statisztikák bemutatására is sor kerül, ilyen alkalmakkor az elnökség tagjai betekintést nyernek olyan részletekbe, amelyek esetleg számukra sem voltak ismertek, olyan tényezőket is megismerhetnek, amelyekről a sajtóban sem esett szó. A valószínűsíthető forgatókönyv alapján a beszámoló és az interakció után az elnökség szavaz majd arról, hogy elfogadja-e a kapitány jelentését, illetve hogy marad-e a posztján Marco Rossi.

Ez utóbbi kérdés persze az egész országot foglalkoztatja vasárnap este óta, pénteken szavazást is indítottunk ebben az ügyben online kiadásunkban.

A voksolásban 24 329 olvasónk vett részt. Többségük, 14 133 szavazó (58%) azt szeretné, hogy Marco Rossi maradjon a válogatott szövetségi kapitánya. Közülük nagyjából egyenlő arányban oszlanak meg azok, akik azt szeretnék, hogy a kapitány mindenképpen kitöltse 2030-ig érvényes szerződését (7048 fő), illetve azon olvasóink (7085 fő), akik szerint a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőire még maradjon a szakember, de ha a kontinenstornára nem jutunk ki, akkor távozzon a kispadról.

A szavazók kisebb, ám jelentős számú csoportja, 10 196 fő (42%) azt szeretné, ha az MLSZ mihamarabb menesztené a szakembert.

A MLSZ várhatóan engedi tovább dolgozni Rossit (Fotó: Szabó Miklós)

Az bizonyos, hogy kritikusak lesznek vele szemben az elnökségi tagok, elfogadható magyarázatot várnak majd elsősorban a mindkét ír meccs végén tapasztalt látványos összeomlásra – de leginkább az várható, hogy engedik tovább dolgozni a posztján. Erről persze nincsenek előzetes információink, csupán a bevált gyakorlat sejteti ezt. Ugyanis ha meneszteni szeretnék, aligha kérnének még előtte jelentést is, és fordítva is igaz, azaz, ha a szövetségi kapitány tervezne felmondani, akkor már az ülés előtt felállna, nem bajlódna a részletes beszámolóval.