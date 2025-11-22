Curling Eb: magabiztosan nyertek a nők a nyitányon

Az angolok elleni szombati összecsapás nyolc endben ért véget úgy, hogy a magyarok már az elsőben megalapozták a sikerüket egy 5:0-s rajttal. A vasárnapi folytatásban a hollandok és a szlovénok következnek. A tízcsapatos mezőnyben az első négy között kell végezni az elődöntőbe kerülésért. Az A-divízióba az első kettő kerül majd fel.

CURLING EURÓPA-BAJNOKSÁG

NŐK

B-DIVÍZIÓ

Magyarország–Anglia 9:3