Terjék Roland: Az első meccs megmutatta, mennyire komplett csapat vagyunk

2025.11.22. 14:45
Fotó: Török Attila
férfi kézilabda Mol Tatabánya férfi kézilabda Európa-kupa
A Mol Tatabánya KC szombat este megnyugtató előnyben léphet pályára Svájcban, a HSC Suhr Aarau vendégeként a férfi kézilabda Európa-kupa 3. fordulójában. Hogy ez így legyen, annak a kialakulásában a fiatal magyar jobbszélső Terjék Rolandnak nagy szerepe volt a múlt heti első mérkőzésen.

Hétgólos előnyben utazhatott Svájcba a Mol Tatabánya férfi kézilabdacsapata, hogy a HSC Suhr Aarau otthonában kiharcolja a legjobb 16 közé jutást. A 40–33-as sikerrel véget érő első mérkőzésen több jó teljesítmény is volt a Bányász oldalán, a magyarok közül Éles Benedek, Krakovszki Bence, Terjék Roland és Vajda Huba is bizonyította képességeit.

„Az első mérkőzés megmutatta, mennyire komplett csapat vagyunk – mondta Terjék Roland a Nemzeti Sportnak még a találkozó után. – Védekezésben megpróbáltuk azt az agresszivitást felvinni a pályára, amit a mester kért tőlünk. Ennek köszönhető az is, hogy rengeteg gólt lőttünk, végig futottunk. A hajrában már az is kijött, hogy a két csapat más erősségű bajnokságban játszik. A párharc még nem dőlt el, idegenben mindig nehéz. Ez nemcsak a következő meccsre vonatkozik, hanem ha továbbjutunk, az utána megvívandó találkozókra is.”

A 21 éves jobbszélső jól élt a több játéklehetőséggel, amit a magyar válogatott Rodríguez Pedro sérülése keltett, öt gólt szerzett. Tehetségére külföldön is hamar felfigyeltek, így került már nagyon fiatalon a francia sztárcsapat Montpellier-hez, ahonnan a Tatabánya hazacsábította.

„A francia kézilabdát senkinek nem kell bemutatni, nagyon magas szintet képviselnek. Tizenhét évesen úgy gondoltam, hogy óriási lépés lehet a karrieremben. A lépcsőfokokat utánpótlásszinten kellett meglépni, sikeres kalandnak gondolom a kintlétem. Patrice Canayer remek edző, minden részét ismeri a kézilabdának, tőle is sokat tanultam.”

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: HSC Suhr Aarau (svájci)–Mol Tatabánya KC

 

